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В Україні ліквідували канал контрабанди наркотиків на 7 млн гривень: деталі операції

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатор, мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.

В Україні ліквідували канал контрабанди наркотиків на 7 млн гривень: деталі операції

Українські правоохоронці ліквідували контрабандний канал наркотиків та вилучили кокаїну майже на 7 000 000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Львівській області.

Деталі

Організатором контрабанди наркотиків та психотропів до України виявився мешканець Львова. Для цих дій він залучив ряд осіб, зокрема і водіїв — міжнародних перевізників. Вони забирали кокаїн і нарковмісні пігулки, гашиш тощо. При цьому "товар" ретельно ховали у багажному відсіку: разова партія "товару" складала до 2 кг.

Коли пакунки потрапляли на територію України, їх зустрічали інші учасники злочинного угрупування, після чого наркотики збували.

У операції з ліквідації каналу контрабанди брали участь оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ. У однієї з затриманих виявили і вилучили  партію кокаїну - 1,5 кг.

Наразі організатор злочинного каналу перебуває за кордоном. Йому, а також його спільниці оголошено про підозру за статтями 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронні органи ліквідували злочинне угруповання "Краснобалівські", яке вирощувало та торгувало канабісом, а також розповсюджувало через месенджери психотропи. За даними слідства, зловмисники "розкрутили" бізнес зі щомісячним доходом понад 20 млн грн.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Львів
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