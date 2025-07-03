Вирощували канабіс і продавали через Telegram: правоохоронці ліквідували наркобанду "Краснобалівські"

Правоохоронці викрили та ліквідували злочинне угруповання "Краснобалівські", яке вирощувало та торгувало канабісом, а також розповсюджувало через меседжери психотропи. Угруповання "розкрутило" бізнес зі щомісячним доходом понад 20 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, збуті наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території країни.

Як з'ясувало слідство, організував криворізьке наркоугруповання "Краснобалівські" 39-річний раніше судимий житель столиці, відносно якого обвинувальні акти перебувають на розгляді в суді. Не зважаючи на це, чоловік продовжив злочинну діяльність, пов’язану з незаконним обігом наркотичних засобів.

Наркоугруповання "Краснобалівські" мало розгалужену мережу розповсюдження наркотиків на території всіх регіонів країни. Функціонувало на суворій ієрархії з чітким розподілом функцій – від організаторів та координаторів до безпосередніх виконавців.

Спільники налагодили повний цикл виготовлення канабісу – від культивації у спеціально облаштованих закритих лабораторіях до вирощування рослин конопель на відкритому ґрунті. За один сезон могли виготовити понад 500 кг готової до збуту наркопродукції. "Товар" розповсюджували по всій території України, використовуючи послуги логістичних компаній та створюючи "мастерклади".