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Вирощували канабіс і продавали через Telegram: правоохоронці ліквідували наркобанду "Краснобалівські"

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання "Краснобалівські", яке вирощувало та продавало канабіс, а також психотропи через Telegram. Щомісячний дохід банди перевищував 20 млн грн, а її учасники заарештовані без права застави.

Вирощували канабіс і продавали через Telegram: правоохоронці ліквідували наркобанду "Краснобалівські"

Правоохоронці викрили та ліквідували злочинне угруповання "Краснобалівські", яке вирощувало та торгувало канабісом, а також розповсюджувало через меседжери психотропи. Угруповання "розкрутило" бізнес зі щомісячним доходом понад 20 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, збуті наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території країни.

Як з'ясувало слідство, організував криворізьке наркоугруповання "Краснобалівські" 39-річний раніше судимий житель столиці, відносно якого обвинувальні акти перебувають на розгляді в суді. Не зважаючи на це, чоловік продовжив злочинну діяльність, пов’язану з незаконним обігом наркотичних засобів.

Наркоугруповання "Краснобалівські" мало розгалужену мережу розповсюдження наркотиків на території всіх регіонів країни. Функціонувало на суворій ієрархії з чітким розподілом функцій – від організаторів та координаторів до безпосередніх виконавців.

Спільники налагодили повний цикл виготовлення канабісу – від культивації у спеціально облаштованих закритих лабораторіях до вирощування рослин конопель на відкритому ґрунті. За один сезон могли виготовити понад 500 кг готової до збуту наркопродукції. "Товар" розповсюджували по всій території України, використовуючи послуги логістичних компаній та створюючи "мастерклади".

- розповіли у прокуратурі.

Торгували не тільки канабісом, а й психотропами. Серед постійних клієнтів продавали MDMA, alpha-PVP та кокаїн. Щомісячно учасники наркоугруповання реалізовували до 5 тисяч доз кокаїну, отримуючи понад 8 млн грн прибутку.

Для маскування наркобізнесу створили та адміністрували закриті Telegram-канали, де приймали роздрібні "замовлення", надавали геомітки "закладок" та комунікували з покупцями.

Оплату за наркотики та психотропи приймали виключно на банківські картки підставних осіб (дропів). Частину коштів переказували на криптогаманці.

Орієнтовний щомісячний дохід злочинного угруповання від наркоторгівлі перевищує 20 млн грн. Кошти, отримані від протиправної діяльності, підозрювані витрачали на власні потреби – елітне житло та автомобілі.

Митники перекрили міжнародну доставку "канабіс – поштою"10.06.25, 16:11 • 2394 перегляди

Під час проведення понад 40 обшуків на території столиці, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей за місцями проживання, здійснення злочинної діяльності та у транспортних засобах правоохоронці виявили та вилучили майже 90 кг канабісу, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, готівку на загальну суму, еквівалентну 2,4 млн грн, 12 автомобілів та боєприпаси.

Підозрюваних заарештовано без права внесення застави. Розслідування триває.

Правоохоронці викрили злочинну організацію з наркоосередками у 15 регіонах13.05.25, 19:12 • 3100 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКримінал та НП
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Київська область
Черкаська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
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