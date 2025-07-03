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Выращивали каннабис и продавали через Telegram: правоохранители ликвидировали наркобанду "Краснобаловские"

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Правоохранители ликвидировали преступную группировку "Краснобаловские", которая выращивала и продавала каннабис, а также психотропы через Telegram. Ежемесячный доход банды превышал 20 млн грн, а ее участники арестованы без права залога.

Выращивали каннабис и продавали через Telegram: правоохранители ликвидировали наркобанду "Краснобаловские"

Правоохранители разоблачили и ликвидировали преступную группировку "Краснобаловские", которая выращивала и торговала каннабисом, а также распространяла через мессенджеры психотропы. Группировка "раскрутила" бизнес с ежемесячным доходом более 20 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке, сбыте наркотических средств и психотропных веществ по всей территории страны.

Как выяснило следствие, организовал криворожскую наркогруппировку "Краснобаловские" 39-летний ранее судимый житель столицы, в отношении которого обвинительные акты находятся на рассмотрении в суде. Несмотря на это, мужчина продолжил преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

Наркогруппировка "Краснобаловские" имела разветвленную сеть распространения наркотиков на территории всех регионов страны. Функционировала на строгой иерархии с четким распределением функций – от организаторов и координаторов до непосредственных исполнителей.

Сообщники наладили полный цикл изготовления каннабиса – от культивации в специально оборудованных закрытых лабораториях до выращивания растений конопли на открытом грунте. За один сезон могли изготовить более 500 кг готовой к сбыту наркопродукции. "Товар" распространяли по всей территории Украины, используя услуги логистических компаний и создавая "мастерклады".

- рассказали в прокуратуре.

Торговали не только каннабисом, но и психотропами. Среди постоянных клиентов продавали MDMA, alpha-PVP и кокаин. Ежемесячно участники наркогруппировки реализовывали до 5 тысяч доз кокаина, получая более 8 млн грн прибыли.

Для маскировки наркобизнеса создали и администрировали закрытые Telegram-каналы, где принимали розничные "заказы", предоставляли геометки "закладок" и коммуницировали с покупателями.

Оплату за наркотики и психотропы принимали исключительно на банковские карты подставных лиц (дропов). Часть средств переводили на криптокошельки.

Ориентировочный ежемесячный доход преступной группировки от наркоторговли превышает 20 млн грн. Средства, полученные от противоправной деятельности, подозреваемые тратили на собственные нужды – элитное жилье и автомобили.

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Во время проведения более 40 обысков на территории столицы, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областей по местам жительства, осуществления преступной деятельности и в транспортных средствах правоохранители обнаружили и изъяли почти 90 кг каннабиса, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, наличные на общую сумму, эквивалентную 2,4 млн грн, 12 автомобилей и боеприпасы.

Подозреваемые арестованы без права внесения залога. Расследование продолжается.

Правоохранители разоблачили преступную организацию с наркоячейками в 15 регионах 13.05.25, 19:12 • 3100 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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