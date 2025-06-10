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Таможенники перекрыли международную доставку "каннабис – почтой"

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Львовские таможенники совместно с СБУ разоблачили схему ввоза каннабиса из США в Украину. Почти полтора килограмма наркотиков было спрятано в картонных коробках из-под сухих завтраков.

Таможенники перекрыли международную доставку "каннабис – почтой"

Сотрудники Львовской таможни совместно с другими правоохранительными органами пресекли канал поставки наркотиков в Украину из-за границы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Детали

Как сообщили в Гостаможслужбе, контрабандную схему ввоза каннабиса с территории США в Украину разоблачили таможенники Львовской таможни совместно с Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил и Службой безопасности Украины.

Наркотики пытались переправить в Украину почтовым отправлением. Во время осмотра одного из грузов на таможенном посту было обнаружено запрещенное вещество.

Во время проверки посылок на таможенном посту "Львов-почтовый" таможенники обнаружили почти полтора килограмма каннабиса, скрытого в картонных коробках из-под сухих завтраков

- сообщили в Гостаможслужбе.

Материалы о правонарушении переданы в правоохранительные органы.  

Напомним

С марта 2025 года в Украине заработает система "єКоноплі" для упрощения работы с промышленной коноплей.

Польские правоохранители обнаружили и изъяли из грузовика более 100 кг кокаина.

В Киеве ликвидировали наркогруппировку, которая ежемесячно завозила кокаин на 8 млн грн.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Соединённые Штаты
Украина
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