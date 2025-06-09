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У Польщі у вантажівці виявили понад 100 кг кокаїну на 10,6 млн доларів

Київ • УНН

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Поліція Валча вилучила 109 кг кокаїну, схованого у вантажівці з автозапчастинами. Затримано двох громадян Грузії, яким загрожує до 20 років в'язниці.

У Польщі у вантажівці виявили понад 100 кг кокаїну на 10,6 млн доларів

Польські правоохоронці виявили і вилучили з вантажівки понад 100 кг кокаїну. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Вартість кокаїну становить 40 млн злотих, що становить близько 10,6 млн доларів США. Смертоносний вантаж виявили поліцейські міста Валч на північному заході Польщі: вони вилучили 109 кг кокаїну, які були сховані в причепі вантажівки.

Офіційно водій вантажного авто перевозив пакунки з автозапчастинами: наркотики були знайдені завдяки спеціальному сканеру. 

Також правоохоронці затримали двох громадян Грузії віком 22 і 42 років. Вони перебувають під арештом, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Українські правоохоронці екстрадували учасника міжнародного наркоугруповання, яке займалось постачанням наркотиків до Європи. Уродженець країни Західної Азії перебував у міжнародному розшуку і переховувався в Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

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