В Польше в грузовике обнаружили более 100 кг кокаина на 10,6 млн долларов

Польские правоохранители обнаружили и изъяли из грузовика более 100 кг кокаина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Стоимость кокаина составляет 40 млн злотых, что составляет около 10,6 млн долларов США. Смертоносный груз обнаружили полицейские города Валч на северо-западе Польши: они изъяли 109 кг кокаина, которые были спрятаны в прицепе грузовика.

Официально водитель грузового авто перевозил пакеты с автозапчастями: наркотики были найдены благодаря специальному сканеру.

Также правоохранители задержали двух граждан Грузии в возрасте 22 и 42 лет. Они находятся под арестом, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним

Украинские правоохранители экстрадировали участника международного наркогруппировки, которая занималась поставкой наркотиков в Европу. Уроженец страны Западной Азии находился в международном розыске и скрывался в Украине.