Нацполіція екстрадувала учасника міжнародного наркоугруповання, що постачало наркотики до Європи

Правоохоронці завершили екстрадицію члена транснаціональної наркогрупи, який організовував канал постачання героїну та кокаїну до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

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Фігурант, громадянин країни Західної Азії, перебував у міжнародному розшуку й намагався переховуватись у Київській області. Його затримали у березні, у межах спецоперації, після чого екстрадували до держави, що ініціювала розшук.

Екстрадиція зловмисника відбулася завдяки співпраці Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури.

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