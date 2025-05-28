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Нацполіція екстрадувала учасника міжнародного наркоугруповання, що постачало наркотики до Європи

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Громадянин країни Західної Азії, перебував у міжнародному розшуку й намагався переховуватись в Україні. Його затримали і екстрадували.

Нацполіція екстрадувала учасника міжнародного наркоугруповання, що постачало наркотики до Європи

Правоохоронці завершили екстрадицію члена транснаціональної наркогрупи, який організовував канал постачання героїну та кокаїну до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Деталі

Фігурант, громадянин країни Західної Азії, перебував у міжнародному розшуку й намагався переховуватись у Київській області. Його затримали у березні, у межах спецоперації, після чого екстрадували до держави, що ініціювала розшук.

Екстрадиція зловмисника відбулася завдяки співпраці Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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