Нацполиция экстрадировала участника международной наркогруппировки, поставлявшей наркотики в Европу

Правоохранители завершили экстрадицию члена транснациональной наркогруппы, который организовывал канал поставки героина и кокаина в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Детали

Фигурант, гражданин страны Западной Азии, находился в международном розыске и пытался скрываться в Киевской области. Его задержали в марте, в рамках спецоперации, после чего экстрадировали в государство, инициировавшее розыск.

Экстрадиция злоумышленника состоялась благодаря сотрудничеству Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции, Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Офиса Генерального прокурора и Киевской областной прокуратуры.

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