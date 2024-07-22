Разоблачен межрегиональный канал сбыта наркотиков и психотропов: 14 задержанных, изъято «товара» на более чем 11,5 млн гривен

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая наладила канал наркоторговли на территории Украины. Задержаны 14 участников и изъято "товара" на более 11,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, организовал наркобизнес 25-летний житель Днепра. Участники организованной группы занимались производством и торговлей Альфа-PVP и амфетамина, а также каннабиса.

Наркоторговцы действовали на территории столицы, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Николаевской областей.

Они предлагали и сбывали свою "продукцию" через разветвленную сеть Telegram-каналов. Продавали наркотики без личных встреч с клиентами - путем так называемых "закладок".

Каждый из участников межрегиональной группы отвечал за свое направление работы - поставку, хранение "товара", дальнейший сбыт и легализацию средств, полученных от наркотрафика.

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По данным Офиса Генпрокурора, ориентировочный доход участников наркогруппировки составлял более 10 млн грн ежемесячно.

Правоохранители провели в этих регионах 50 обысков. Из незаконного оборота изъяли почти 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамина, мефедрона, каннабиса, таблеток MDMA, 200 штук марок LSD.

Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет более 11,5 млн грн.

Кроме того, изъято оружие и патроны к нему, 8 автомобилей стоимостью более 200 тыс долларов США, денежные средства в сумме 47 600 долларов США, 9200 евро, 393 580 гривен, 10000 польских злотых.

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Задержаны 14 участников межрегиональной организованной группы. Им сообщено о подозрении в изготовлении психотропных веществ и наркотических средств, а также их сбыте (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.