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Митники перекрили міжнародну доставку "канабіс – поштою"

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Львівські митники спільно з СБУ викрили схему ввезення канабісу з США в Україну. Майже півтора кілограми наркотиків було приховано у картонних коробках з-під сухих сніданків.

Митники перекрили міжнародну доставку "канабіс – поштою"

Співробітники Львівської митниці спільно з іншими правоохоронними органами припинили канал постачання наркотиків до України з-за кордону.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Деталі

Як повідомили у Держмитслужбі, контрабандну схему ввезення канабісу з території США в Україну викрили митники Львівської митниці спільно з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і Службою безпеки України.

Наркотики намагалися переправити до України поштовим відправленням. Під час огляду одного з вантажів на митному посту було виявлено заборонену речовину.

Під час перевірки посилок на митному посту "Львів-поштовий" митники виявили майже півтора кілограми канабісу, прихованого у картонних коробках з-під сухих сніданків

- повідомили у Держмитслужбі.

Матеріали про правопорушення передані до правоохоронних органів.  

Нагадаємо

З березня 2025 року в Україні запрацює система "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями.

Польські правоохоронці виявили і вилучили з вантажівки понад 100 кг кокаїну.

У Києві ліквідували наркоугруповання, яке щомісяця завозило кокаїн на 8 млн грн.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Сполучені Штати Америки
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