Митники перекрили міжнародну доставку "канабіс – поштою"

Співробітники Львівської митниці спільно з іншими правоохоронними органами припинили канал постачання наркотиків до України з-за кордону.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

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Як повідомили у Держмитслужбі, контрабандну схему ввезення канабісу з території США в Україну викрили митники Львівської митниці спільно з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і Службою безпеки України.

Наркотики намагалися переправити до України поштовим відправленням. Під час огляду одного з вантажів на митному посту було виявлено заборонену речовину.

Під час перевірки посилок на митному посту "Львів-поштовий" митники виявили майже півтора кілограми канабісу, прихованого у картонних коробках з-під сухих сніданків - повідомили у Держмитслужбі.

Матеріали про правопорушення передані до правоохоронних органів.

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