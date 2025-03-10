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В Україні запускають нову електронну систему для конопляного бізнесу

Київ • УНН

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З березня 2025 року в Україні запрацює система "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями. Система дозволить швидко реєструватися та керувати всіма процесами онлайн без отримання ліцензій.

В Україні запускають нову електронну систему для конопляного бізнесу

З 10 березня 2025 року в Україні запускають електронну систему "єКоноплі", повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Запускаємо електронну систему "єКоноплі" – ще один крок до прозорого та відкритого аграрного ринку! З 10 березня 2025 року юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

З його слів, це означає:

  • просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки;
    • мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці;
      • прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.

        "Система "є-Коноплі" створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель", - наголосив Коваль.

        Як зазначили у Мінагро, юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

        • модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
          • модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
            • модуль посіву та врожаю;
              • модуль лабораторних досліджень;
                • модуль витягів та звітності;
                  • інтерактивна мапа.

                    Як вказано, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер, відповідно до наказу Мінагрополітики № 2692, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

                    В Україні після ухвалення закону про медичний канабіс активно розвивається коноплярство - Мінагрополітики12.09.24, 14:47 • 27720 переглядiв

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

                    ЕкономікаАгроновини
                    Міністерство аграрної політики та продовольства України
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