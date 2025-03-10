В Україні запускають нову електронну систему для конопляного бізнесу
Київ • УНН
З березня 2025 року в Україні запрацює система "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями. Система дозволить швидко реєструватися та керувати всіма процесами онлайн без отримання ліцензій.
З 10 березня 2025 року в Україні запускають електронну систему "єКоноплі", повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства у понеділок, пише УНН.
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"Запускаємо електронну систему "єКоноплі" – ще один крок до прозорого та відкритого аграрного ринку! З 10 березня 2025 року юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
З його слів, це означає:
- просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки;
- мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці;
- прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.
"Система "є-Коноплі" створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель", - наголосив Коваль.
Як зазначили у Мінагро, юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:
- модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
- модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
- модуль посіву та врожаю;
- модуль лабораторних досліджень;
- модуль витягів та звітності;
- інтерактивна мапа.
Як вказано, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер, відповідно до наказу Мінагрополітики № 2692, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
В Україні після ухвалення закону про медичний канабіс активно розвивається коноплярство - Мінагрополітики12.09.24, 14:47 • 27720 переглядiв