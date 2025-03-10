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В Украине запускают новую электронную систему для конопляного бизнеса

Киев • УНН

 • 20808 просмотра

С марта 2025 года в Украине заработает система "еКонопли" для упрощения работы с промышленными коноплями. Система позволит быстро регистрироваться и управлять всеми процессами онлайн без получения лицензий.

В Украине запускают новую электронную систему для конопляного бизнеса

С 10 марта 2025 года в Украине запускают электронную систему "єКоноплі", сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Запускаем электронную систему "єКоноплі" – еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопель, смогут работать в удобной цифровой системе", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, это означает:

  • простую регистрацию – достаточно КЭП и онлайн-заявки;
    • минимизацию бюрократии – все модули в одном месте;
      • прозрачность и открытость – интеграция с госреестрами и аналитические данные в режиме реального времени.

        "Система "єКоноплі" создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленных конопель", - подчеркнул Коваль.

        Как отметили в Минагро, юридическим лицам, которые осуществляют деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопель для промышленных целей, доступны такие модули в системе:

        • модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленных конопель;
          • модуль регистрации и управления земельными участками;
            • модуль посева и урожая;
              • модуль лабораторных исследований;
                • модуль извлечений и отчетности;
                  • интерактивная карта.

                    Как указано, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленных конопель занимало до 3 месяцев. Теперь, согласно приказу Минагрополитики № 2692, для выращивания конопель для промышленных целей достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, которые осуществляют деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопель для промышленных целей, и нет необходимости получать лицензии и квоты.

                    В Украине после принятия закона о медицинском каннабисе активно развивается коноплеводство - Минагрополитики12.09.24, 14:47 • 27720 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    ЭкономикаАгроновости
                    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
                    Украина
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