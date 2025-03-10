В Украине запускают новую электронную систему для конопляного бизнеса
Киев • УНН
С марта 2025 года в Украине заработает система "еКонопли" для упрощения работы с промышленными коноплями. Система позволит быстро регистрироваться и управлять всеми процессами онлайн без получения лицензий.
С 10 марта 2025 года в Украине запускают электронную систему "єКоноплі", сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Запускаем электронную систему "єКоноплі" – еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопель, смогут работать в удобной цифровой системе", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
По его словам, это означает:
- простую регистрацию – достаточно КЭП и онлайн-заявки;
- минимизацию бюрократии – все модули в одном месте;
- прозрачность и открытость – интеграция с госреестрами и аналитические данные в режиме реального времени.
"Система "єКоноплі" создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленных конопель", - подчеркнул Коваль.
Как отметили в Минагро, юридическим лицам, которые осуществляют деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопель для промышленных целей, доступны такие модули в системе:
- модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленных конопель;
- модуль регистрации и управления земельными участками;
- модуль посева и урожая;
- модуль лабораторных исследований;
- модуль извлечений и отчетности;
- интерактивная карта.
Как указано, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленных конопель занимало до 3 месяцев. Теперь, согласно приказу Минагрополитики № 2692, для выращивания конопель для промышленных целей достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, которые осуществляют деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопель для промышленных целей, и нет необходимости получать лицензии и квоты.
В Украине после принятия закона о медицинском каннабисе активно развивается коноплеводство - Минагрополитики12.09.24, 14:47 • 27720 просмотров