В Украине активно возрождается и развивается коноплеводство после принятия соответствующего законодательства, в том числе закона о медицинском каннабисе, сообщили в Минагрополитики в четверг, пишет УНН.

Детали

По словам директора департамента аграрного развития Минагрополитики Игоря Виштака, украинские аграрии все чаще стали выращивать коноплю в промышленных целях. Это, как указано, может положительно повлиять на развитие смежных отраслей - пищевой, легкой и целлюлозно-бумажной.

Приятно поразило, что в Винницкой области выращивается конопля для промышленных целей, которая является традиционной отечественной сельскохозяйственной культурой, на долгое время практически выпавшей из севооборота. Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля - это также множество продуктов с добавленной стоимостью - пищевая, легкая. целлюлозо-бумажная и другие отрасли промышленности - отметил Виштак.

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Он отметил, что правительство прилагает усилия для возрождения отрасли коноплеводства. Уже принят закон о государственном регулировании оборота растений рода конопля (№ 3528-IX), «благодаря которому, по экспертным оценкам, площади конопли уже в следующем году могут вырасти до 8 тыс. гектаров».

Виштак отметил, что с принятием закона промышленная конопля стала интересной для украинских агропроизводителей. «Изменения в законодательстве дают возможность сельскохозяйственным предприятиям открыть для себя снова нишевую отрасль агропроизводства - промышленное коноплеводство, поскольку конопля для промышленных целей становится практически обычной сельскохозяйственной культурой, для выращивания которой уже не нужно будет иметь лицензии или квоты», - указал чиновник.

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В Минагрополитики отмечают: актуально и то, что культивирование конопли способствует аэрации почв и очищению их от тяжелых металлов - цинка, меди и свинца.

«К тому же, в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира. Благодаря научной базе Украина также имеет все шансы быть передовой страной и в селекционной работе. Институт лубяных культур НААН Украины и Институт сельского хозяйства северо-востока НААН Украины - это два передовых научных учреждения, обладающих сортами конопли. Кроме того, еще 11 частных агропредприятий занимаются выращиванием семенного материала конопли», - отметили в министерстве.

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