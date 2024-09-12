В Україні після ухвалення закону про медичний канабіс активно розвивається коноплярство - Мінагрополітики
Київ • УНН
В Україні активно розвивається вирощування конопель для промислових цілей після ухвалення відповідних законів. Мінагрополітики прогнозує зростання площ конопель до 8 тис. га вже наступного року.
В Україні активно відроджується та розвивається коноплярство після ухвалення відповідного законодавства, у тому числі закону про медичний канабіс, повідомили у Мінагрополітики у четвер, пише УНН.
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За словами директора департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, українські аграрії все частіше стали вирощувати коноплі в промислових цілях. Це, як вказано, може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей - харчової, легкої та целюлозно-паперової.
Приємно вразило, що на Вінниччині вирощуються коноплі для промислових цілей, які є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, що на довгий час практично випала з сівозміни. Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю - харчова, легка. целюлозо-паперова та інші галузі промисловості
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Він зауважив, що уряд докладає зусилля для відродження галузі коноплярства. Уже ухвалено закон щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (№ 3528-IX), "завдяки якому, за експертними оцінками, площі конопель уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів".
Віштак зауважив, що з ухваленням закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. "Зміни в законодавстві дають можливість сільськогосподарським підприємствам відкрити для себе знову нішеву галузь агровиробництва – промислове коноплярство, оскільки коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти", - вказав посадовець.
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У Мінагрополітики відзначають: актуально й те, що культивування коноплі сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів – цинку, міді та свинцю.
"До того ж, в Україні найкращі сорти промислових конопель з усього світу. Завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі. Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України - це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. Крім того, іще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель", - відзначили у міністерстві.
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