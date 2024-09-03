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Актуальне
В Україні затвердили правила перевезення медичного канабісу

В Україні затвердили правила перевезення медичного канабісу

Київ • УНН

 • 13628 перегляди

Кабмін визначив порядок транспортування медичного канабісу територією України. Перевезення здійснюватиметься автомобільним або повітряним транспортом за наявності ліцензії та з дотриманням вимог безпеки.

Уряд визначив порядок перевезення медичного канабісу територією України, повідомили у МОЗ у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Кабмін вніс зміни до Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Відтепер у документі визначені й правила транспортування Україною конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та виготовлених з них лікарських засобів (медичний канабіс), а також – оформлення необхідних документів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, перевозити медичний канабіс зможуть суб’єкти господарювання усіх форм власності за наявності у них ліцензії на перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Робити це можна буде або на замовлення, або самим суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво, виготовлення та/ або використання медичних конопель. Ще одна обов’язкова умова – забезпечення схоронності вантажу. Відповідальність за це і за конфіденційність інформації про перевезення нестиме керівник суб’єкта господарювання. До охорони кожного перевезення мають бути залучені державні охоронні компанії, які дотримуватимуться умов охорони цінних вантажів.

При перевезенні рослинної субстанції канабісу або вироблених з неї лікарських засобів, якщо кількість діючої речовини перевищує 10 л (кг), таке авто має бути обладнане супутниковими системами контролю з реєстрацією та моніторингом маршруту, що дозволяє ідентифікувати та встановлювати місцеперебування автомобіля. 

Перевозити менш як 10 л (кг) лікарських засобів із медичного канабісу у межах міста чи області можна буде без залучення охоронної компанії, а питання охорони вантажу під час перевезення має забезпечити керівник суб’єкта господарювання.

"Вантаж можна буде перевозити лише автомобільним або повітряним транспортом. Пересилання медичного канабісу у поштових відправленнях або залізничним транспортом - заборонено", - повідомили у МОЗ.

Перевезення, як вказано, здійснюватиметься у супроводі уповноваженої особи, призначеної керівником суб’єкта господарювання. Факт отримання вантажу підтверджуватиме товарно-транспортна накладна із зазначенням реєстраційного номера автомобільного транспортного засобу, яку підписує уповноважена особа. Ця особа вестиме облік перевезеного вантажу із зазначенням у спеціальному журналі (у паперовій та/або електронній формі) загальної маси, кількості місць, кінцевого пункту призначення, номера і дати підписання товарно-транспортної накладної, коду згідно з ЄДРПОУ та найменування вантажоодержувача.

"Таким чином, оновлений Порядок гарантуватиме безпечне і контрольоване перевезення медичного канабісу територією України", - підсумували у МОЗ.

Уряд врегулював механізм видачі дозволів на ввезення та вивезення з України канабісу16.08.24, 15:53 • 24493 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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