Правоохранители разоблачили преступную организацию с наркоячейками в 15 регионах

Полиция разоблачила организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон в 15 регионов государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НПУ.

Детали

Как установили следователи, злоумышленники создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обращению вещества.

Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается более чем в 300 миллионов гривен.

По результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией.

Зарабатывали на метадоне более 1 млн грн ежемесячно: в Черкасской области ликвидировали наркобанду

Изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров.

Правоохранители задержали 66 дельцов во главе с организатором. Следствие продолжается.

Напомним

В Киеве правоохранители ликвидировали наркогруппировку, которая ежемесячно завозила кокаин на 8 млн грн. Организатор – киевлянин, который наладил трансконтинентальный трафик наркотиков через почтовые посылки.