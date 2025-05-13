Правоохранители разоблачили преступную организацию с наркоячейками в 15 регионах
Киев • УНН
Организованная группировка изготавливала и поставляла психотропные вещества в 15 регионов Украины. Ежемесячный объем наркотиков оценивается более чем в 300 млн грн.
Полиция разоблачила организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон в 15 регионов государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НПУ.
Детали
Как установили следователи, злоумышленники создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обращению вещества.
Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается более чем в 300 миллионов гривен.
По результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией.
Зарабатывали на метадоне более 1 млн грн ежемесячно: в Черкасской области ликвидировали наркобанду02.05.25, 15:09 • 3615 просмотров
Изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров.
Правоохранители задержали 66 дельцов во главе с организатором. Следствие продолжается.
Напомним
В Киеве правоохранители ликвидировали наркогруппировку, которая ежемесячно завозила кокаин на 8 млн грн. Организатор – киевлянин, который наладил трансконтинентальный трафик наркотиков через почтовые посылки.