Правоохоронці викрили злочинну організацію з наркоосередками у 15 регіонах

Поліція викрила організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у 15 регіонів держави.

Про це УНН повідомляє з посиланням на НПУ.

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Як встановили слідчі, зловмисники створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.

Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували "споживачів" із різних областей України. За цінами "чорного" ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.

За результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.

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Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

Правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором. Слідство триває.

Нагадаємо

У Києві правоохоронці ліквідували наркоугруповання, яке щомісяця завозило кокаїн на 8 млн грн. Організатор – киянин, який налагодив трансконтинентальний трафік наркотиків через поштові посилки.