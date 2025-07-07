В Украине ликвидировали канал контрабанды наркотиков на 7 млн гривен: детали операции

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 7351 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 27890 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 42427 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 60457 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 112048 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 52696 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 77107 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135861 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130766 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 258766 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.3м/с
32%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 58710 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 99142 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали7 июля, 08:09 • 63448 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38170 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13240 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 5653 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 5747 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 8111 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13435 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 112052 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Денис Шмыгаль
Петр Порошенко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38329 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 258766 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 103814 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 223196 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 247848 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27
9К720 Искандер

В Украине ликвидировали канал контрабанды наркотиков на 7 млн гривен: детали операции

Киев • УНН

 • 309 просмотра

Правоохранители ликвидировали канал контрабанды наркотиков, изъяв кокаина на почти 7 миллионов гривен. Организатор, житель Львова, привлекал водителей-международников для перевозки наркотиков, которые затем сбывались в Украине.

В Украине ликвидировали канал контрабанды наркотиков на 7 млн гривен: детали операции

Украинские правоохранители ликвидировали контрабандный канал наркотиков и изъяли кокаина почти на 7 000 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины во Львовской области.

Детали

Организатором контрабанды наркотиков и психотропов в Украину оказался житель Львова. Для этих действий он привлек ряд лиц, в том числе и водителей — международных перевозчиков. Они забирали кокаин и наркосодержащие таблетки, гашиш и т.д. При этом "товар" тщательно прятали в багажном отсеке: разовая партия "товара" составляла до 2 кг.

Когда посылки попадали на территорию Украины, их встречали другие участники преступной группировки, после чего наркотики сбывали.

В операции по ликвидации канала контрабанды принимали участие оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с СБУ. У одной из задержанных обнаружили и изъяли партию кокаина - 1,5 кг.

Сейчас организатор преступного канала находится за границей. Ему, а также его сообщнице объявлено о подозрении по статьям 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку "Краснобаловские", которая выращивала и торговала каннабисом, а также распространяла через мессенджеры психотропы. По данным следствия, злоумышленники "раскрутили" бизнес с ежемесячным доходом более 20 млн грн.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Львов
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9