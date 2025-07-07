В Украине ликвидировали канал контрабанды наркотиков на 7 млн гривен: детали операции

Украинские правоохранители ликвидировали контрабандный канал наркотиков и изъяли кокаина почти на 7 000 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины во Львовской области.

Детали

Организатором контрабанды наркотиков и психотропов в Украину оказался житель Львова. Для этих действий он привлек ряд лиц, в том числе и водителей — международных перевозчиков. Они забирали кокаин и наркосодержащие таблетки, гашиш и т.д. При этом "товар" тщательно прятали в багажном отсеке: разовая партия "товара" составляла до 2 кг.

Когда посылки попадали на территорию Украины, их встречали другие участники преступной группировки, после чего наркотики сбывали.

В операции по ликвидации канала контрабанды принимали участие оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с СБУ. У одной из задержанных обнаружили и изъяли партию кокаина - 1,5 кг.

Сейчас организатор преступного канала находится за границей. Ему, а также его сообщнице объявлено о подозрении по статьям 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку "Краснобаловские", которая выращивала и торговала каннабисом, а также распространяла через мессенджеры психотропы. По данным следствия, злоумышленники "раскрутили" бизнес с ежемесячным доходом более 20 млн грн.