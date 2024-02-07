Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто
Львовянин пытался ввезти в Украину 158 iPhone стоимостью 8 миллионов гривен, спрятав их в конструктивных полостях своего автомобиля.
Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол
Президент УАФ Андрей Шевченко обсудил с главой УЕФА недопущение возвращения российских футбольных команд к международным соревнованиям после личной встречи.
Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон
Трое жителей Днепра и Днепропетровской области обвиняются в организации борделя в Покровске и Мирнограде Донецкой области, в который привлекли восемь женщин в возрасте от 14 до 40 лет для оказания интимных услуг за вознаграждение от 12 000 до 20 000 гривен.
Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов
Украинские военные сбили российский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области вечером 7 февраля.
Двухпартийный законопроект о границе и иностранной помощи не прошел голосование в Сенате США, но у демократов есть план "Б"
Сенат не одобрил двухпартийный пакет на сумму 118 миллиардов долларов, который бы ужесточил иммиграционное законодательство и помог Украине бороться с российским вторжением и поддержать Израиль в его войне с Хамасом.
На Сумщине за день зафиксировали 154 взрыва
Российская армия обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 154 взрыва 7 февраля.
Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф
Президент Украины Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны от российского терроризма.
Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье
Киевская полиция спасла собаку породы чихуахуа, которая оказалась под завалами квартиры, пострадавшей от российских обстрелов в Голосеевском районе столицы.
Мы ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед": Зеленский о масштабном обстреле рф
россия нанесла ракетные удары по нескольким украинским городам, в результате чего погибли 4 человека и десятки получили ранения, что заставило президента Зеленского пообещать возмездие за каждую атаку.
На Киевщине ГСЧС достали из-подо льда двух горе-рыбаков, одного уже мертвого
Спасатели на Киевщине спасли одного рыбака, но достали тело другого, который провалился под тонкий лед на пруду.