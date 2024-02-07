Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто

Таможенники на украинско-польской границе обнаружили в авто 158 незадекларированных телефонов АррІе iPhone 15 Pro Max. Технику стоимостью 8 миллионов 200 тысяч гривен и машину изъяли. Об этом сообщили во Львовской таможне, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел во вторник, 6 февраля. Около 23:40 в пункт пропуска "Краковец-Корчева" из Польши приехал автомобиль Citroen Xsara Picasso.

61-летний житель Львовщины для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "зеленый" коридор. Так он показал, еще не перемещает товаров, обязательных к декларированию и налогообложению. Однако во время обыска работники таможни обнаружили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max.

Скрытый товар был в конструктивных полостях днища, дверей и салона автомобиля, доступ к которому стал возможен после полного демонтажа сидений, обшивки дверей и днища салона автомобиля говорится в сообщении.

По данному факту на мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 1 ст. 483 ТКУ. Телефоны стоимостью более 8 миллионов гривен и автомобиль временно изъяли. Вскоре дело будет рассматриваться в суде.

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