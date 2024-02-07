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Львів’янин намагався нелегально ввезти в Україну 158 айфонів, заховавши їх в обшивці авто

Львів’янин намагався нелегально ввезти в Україну 158 айфонів, заховавши їх в обшивці авто

Київ • УНН

 • 29373 перегляди

Львів'янин намагався ввезти в Україну 158 iPhone вартістю 8 мільйонів гривень, сховавши їх у конструктивних порожнинах свого автомобіля.

Митники на українсько-польському кордоні виявили в авто 158 незадекларованих телефонів Аpple iPhone 15 Pro Max. Техніку вартістю 8 мільйонів 200 тисяч гривень та машину вилучили. Про це повідомили у Львівській митниці, передає УНН.

Деталі

Інцидент трапився у вівторок, 6 лютого. Близько 23:40 у пункт пропуску "Краківець-Корчова" із Польщі приїхав автомобіль Citroen Xsara Picasso.

61-річний житель Львівщини для проходження митного контролю обрав смугу "зелений" коридор. Так він засвідчив, ще не переміщує товарів, обов'язкових до декларування та оподаткування. Проте під час обшуку працівники митниці виявили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max.

Прихований товар був у конструктивних порожнинах днища, дверей та салону автомобіля, доступ до якого став можливий після повного демонтажу сидінь, обшивки дверей та днища салону автомобіля

йдеться у повідомленні.

За цим фактом на чоловіка склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ. Телефони вартістю понад 8 мільйонів гривень та автомобіль тимчасово вилучили. Невдовзі справу розглядатимуть в суді.

Новий чи торішній: який iPhone краще замовити?28.09.23, 17:34 • 194944 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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