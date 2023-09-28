Новий чи торішній: який iPhone краще замовити?

5 причин купити Айфон 14

У чотирнадцятій лінійці всього 4 моделі – для різних категорій користувачів.

1. Базова – налаштована на комфортну комунікацію. Доступна у шести відтінках.

2. Плюс – зі збільшеним до 6,7” дисплеєм. Саме для перегляду мультимедіа.

3. Про – з вдосконаленим апаратним забезпеченням та в зручному розмірі. Ставить рекорди продуктивності завдяки чіпу А16.

4. Про Макс – майже як Про, але більший і важчий. Поєднує в собі приголомшливу обчислювальну міць та переваги фаблета.

Головна перевага – офіційна, задана виробником ціна. По-перше, вона спочатку нижча на 100 доларів (699 доларів за iPhone 14 на 128 Гб проти 799 доларів за iPhone 15 у тому ж обсязі). Плюс до всього, якщо пощастить, замовити iPhone 2022 року випуску можна зі знижкою.

Також у списку плюсів:

● Сумісність із старими аксесуарами. Все, що підключається через Lightning можна використовувати в тандемі з iPhone 14.

● Гарний запас автономності. Просунута версія тримається на одному заряді до 29 годин, якщо відтворювати відео.

● Актуальні інновації Епл. У Про і Про Макс більшість відомих фішок: динамічний острівець, 48-мегапіксельна камера, адаптивна частота оновлення, магнітна зарядка.

● Ефектний дизайн. Всіми улюблена «плитка» добре виглядає як в алюмінієвому варіанті, так і в сталевому. На 4 моделі – 10 кольорів.

● Потужне залізо. Конкурентоспроможність на висоті навіть через рік після анонсу.

5 аргументів на користь Айфон 15

П'ятнадцята серія вже представлена, тому говорити про неї можна без ворожіння на кавовій гущі. Модельний склад — такий самий, як торік. Чотири круті пристрої на різний гаманець.

Основні переваги:

● Type-C замість Lightning. Тепер смартфони заряджаються через універсальний симетричний роз'єм. Це і на краще, адже такий порт складніше зламати, а вибір аксесуарів з відповідним інтерфейсом набагато різноманітніший.

● Острівець у всіх моделей. Мінус одна очевидна візуальна відмінність між базовими та Про моделями. Dynamic Island тепер передбачений у кожному компонуванні.

● Процесор — на крок попереду. Pro та Pro Max – на інноваційному Apple A17. 15 і 15 Плюс успадкували A16 від торішніх «прошок».

● 48 та ще раз 48. Роздільна здатність основного об'єктива у всіх iPhone 15 збігається. Це рекордні 48 мегапікселів.

● Підвищена міцність. Титанові айфони – як ніколи міцні і витривалі. Алюмінієві також демонструють приголомшливий рівень надійності.

Висновки

Будь-яку «чотирнадцятку» варто придбати, якщо на руках Айфон із старої гвардії. Наприклад, SE другого покоління, XR чи справжній ретро-смартфон iPhone 7 чи 8.

Базовий Айфон 15 навряд чи здивує за умови покупки замість Айфон 14 Про або Про Макс. Це, звісно, не крок назад, а й не революційний ривок. Різниця не відчувається. Зате п'ятнадцятку можна вибрати для переходу з Андроїда. Нововведення та фірмові функції не дадуть нудьгувати за звичною операційною системою.

15 та 15 Про Макс — розумний вибір для користувачів, які беруть участь у гонці за новинками та не терплять компромісів.