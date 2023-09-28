Новый или прошлогодний: какой iPhone лучше заказать?
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Выбрать из того, что есть, или дождаться новинку — дилемма, с которой ежегодно сталкиваются поклонники «яблочных» смартфонов. С одной стороны, хочется получить максимум новшеств и быть в тренде. С другой — привлекает перспектива сэкономить кругленькую сумму. Ажиотаж в первые дни продаж обновленной линейки затягивает. Хочется поддаться всеобщему настрою и оказаться в числе первых владельцев Айфона нового поколения. Однако с затуханием суматохи могут появиться сомнения, поэтому в этом деле лучше не спешить и хорошенько обдумать свой выбор, передает УНН.
5 причин купить Айфон 14
В четырнадцатой линейке всего 4 модели — для разных категорий пользователей.
1. Базовая — настроенная на комфортную коммуникацию. Доступна в шести оттенках.
2. Плюс — с увеличенным до 6,7” дисплеем. Самое то для просмотра мультимедиа.
3. Про — с усовершенствованным аппаратным обеспечением и в удобном размере. Ставит рекорды производительности благодаря чипу А16.
4. Про Макс — почти как Про, но крупнее и увесистее. Сочетает в себе потрясающую вычислительную мощь и преимущества фаблета.
Главное достоинство — официальная, заданная производителем цена. Во-первых, она изначально ниже на 100 долларов (699 долларов за iPhone 14 на 128 Гб против 799 долларов за iPhone 15 в том же объеме). Плюс ко всему, если повезет, заказать iPhone 2022 года выпуска можно со скидкой.
Также в списке плюсов:
● Совместимость со старыми аксессуарами. Все, что подключается через Lightning, можно использовать в тандеме с iPhone 14.
● Хороший запас автономности. Самая продвинутая версия держится на одном заряде до 29 часов, если воспроизводить видео.
● Актуальные инновации Эпл. У Про и Про Макс большинство узнаваемых фишек: динамический островок, 48-мегапиксельная главная камера, адаптивная частота обновления, магнитная зарядка.
● Эффектный дизайн. Всеми любимая «плитка» отлично смотрится как в алюминиевом варианте, так и в стальном. На 4 модели — 10 цветов.
● Мощное железо. Конкурентоспособность на высоте даже спустя год после анонса.
5 аргументов в пользу Айфон 15
Пятнадцатая серия уже представлена, поэтому говорить о ней можно без гадания на кофейной гуще. Модельный состав — такой же, как в прошлом году. Четыре крутых устройства на разный кошелек.
Основные преимущества:
● Type-C вместо Lightning. Теперь смартфоны заряжаются через универсальный симметричный разъем. Это и к лучшему, ведь такой порт сложнее повредить, а выбор аксессуаров с соответствующим интерфейсом — гораздо разнообразнее.
● Островок у всех моделей. Минус одно очевидное визуальное отличие между базовыми и Про моделями. Dynamic Island теперь предусмотрен в каждой компоновке.
● Процессор — на шаг впереди. Pro и Pro Max — на инновационном Apple A17. 15 и 15 Плюс унаследовали A16 от прошлогодних «прошек».
● 48 и еще раз 48. Разрешающая способность основного объектива у всех iPhone 15 совпадает. Это рекордные 48 Мегапикселей.
● Повышенная прочность. Титановые Айфоны — как никогда крепкие и выносливые. Алюминиевые также демонстрируют потрясающий уровень надежности.
Выводы
Любую «четырнадцатку» стоит приобрести, если на руках Айфон из старой гвардии. Например, SE второго поколения, XR или настоящий ретро-смартфон iPhone 7 либо 8.
Базовый Айфон 15 вряд ли удивит при условии покупки его вместо Айфон 14 Про или Про Макс. Это, конечно, не шаг назад, но и не революционный рывок. Разница не чувствуется. Зато «пятнадцатку» можно выбрать для перехода с Андроида. Нововведения и фирменные функции не дадут заскучать за привычной операционной системой.
15 и 15 Про Макс — разумный выбор для пользователей, которые участвуют в гонке за новинками и не терпят компромиссов.