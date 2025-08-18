ДТП на трассе Киев-Одесса: Citroën столкнулся с Volvo, трое погибших, среди них - ребенок
Киев • УНН
На трассе Киев-Одесса вблизи села Острая Могила произошло ДТП с участием Citroën и Volvo. В результате столкновения погибли три человека, среди которых ребенок.
В понедельник, 18 августа, на трассе Киев–Одесса произошло ДТП, в котором погибли три человека, среди них был ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Детали
Трагедия произошла в 12:40, вблизи села Острая Могила, расположенного в Ставищенской поселковой общине Белоцерковского района Киевской области. На место трагедии выехали спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Ставище.
Спасатели установили, что легковой автомобиль Citroën столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате чего машина оказалась на обочине, три человека, среди них – ребенок – погибли на месте.
Причины аварии и все обстоятельства устанавливаются. Спасатели деблокировали тела погибших.
Внимание, фото 18+!!!
