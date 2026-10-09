Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьеры

С 12 по 18 октября 2026 года в Paris Expo Porte de Versailles Париж вновь превратится в мировую столицу автомобилестроения. Именно на следующей неделе пройдёт Парижский автосалон Mondial de l'Auto-2026. На этом 91-м выпуске праздник страсти к автомобилям приобретает совершенно новое измерение, объединяя ещё больше автопроизводителей, ещё больше развлекательных мероприятий, ещё больше выставок и ещё больше ярких моментов для всех посетителей, пишет УНН.

Парижский автосалон Mondial de l'Auto: пресс-день

Парижский автосалон 2026 начнётся в понедельник, 12 октября, и продлится до воскресенья, 18 октября. Первый день зарезервирован исключительно для аккредитованной прессы, инсайдеров и официальных презентаций производителей, а уже с 13 октября автосалон будет открыт для прессы.

Парижский автосалон: премьеры возрождённого Citroën 2CV, Lancia Gamma, Opel Corsa GSE

В воскресенье, 11 октября, Citroën накануне Парижского автосалона планирует показать новую легендарную модель Citroën 2CV.

Citroën 2CV, которую в народе называют "две лошадиные силы", выпускалась с 1949 по 1990 год

Оригинальный Citroen 2CV дебютировал на Парижском автосалоне 1948 года, хотя техническое задание на его создание было подано ещё в 30-х годах. Этот "зонт на колёсах", также известный как "Жестяная улитка", был спроектирован для перевозки двух фермеров, 50-килограммового (110 фунтов) мешка картофеля или корзины с яйцами по вспаханному полю со скоростью 60 км/ч (37 миль/ч), не разбив ни одной скорлупы.

В течение своего впечатляющего 42-летнего производства культовая модель, названная в честь двух лошадиных сил её двигателя, претерпела множество постепенных обновлений, но сохранила свою фирменную форму и уникальную взаимосвязанную подвеску. К моменту выхода последнего экземпляра с завода в 1990 году Citroen выпустил 5,1 миллиона единиц по всему миру.

Citroen не раскрыл информацию о технических характеристиках концепта, за исключением подтверждения полностью электрической силовой установки. Ожидается, что новый 2CV будет построен на специальной платформе, разработанной в соответствии с будущими правилами Европейского союза в отношении доступных электромобилей.

В начале этого года генеральный директор Citroen Ксавье Шардон сообщил, что цена серийной модели должна быть ниже 15 тысяч евро. Это сделает её самым доступным автомобилем Citroen.

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Италия покажет новую Lancia Gamma, которая будет представлена сразу в трёх версиях.

Среди них наибольшее внимание привлечёт электрическая HF Integrale мощностью 375 л.с., которая станет флагманом модельной линейки. После успешной презентации в Италии Lancia Gamma впервые появится на международном автосалоне в Париже. Этот кроссовер относится к C-классу и имеет покатый кузов, подчёркивающий его динамичный характер.

Gamma предлагается в различных конфигурациях: гибридная версия LX имеет мощность 145 л.с., а электрическая версия LX обеспечивает экологичную альтернативу. Самой мощной является HF Integrale, оснащённая двумя электромоторами. Это обеспечивает привод на все колёса, что делает модель привлекательной для любителей спортивного вождения.

Помимо Gamma, Lancia представит и другие модели на своём стенде. В частности, электрический хетчбэк Ypsilon HF с двигателем мощностью 280 л.с., а также раллийную версию Ypsilon Rally2 HF Integrale, которая уже одержала победу в WRC2. Это позволит посетителям сравнить дорожные и спортивные модели марки.

Renault Group занимает 5 000 м² в павильоне 6 и обещает шесть новинок, четыре из которых — концепт-кары. Названия концептов до пресс-дня не раскрыты; пресса ожидает среди них ретроконцепты на базе Renault 4 и Renault 5. На стенде Renault — 22 электрифицированных автомобиля, включая Twingo E-Tech, Renault 4 E-Tech и Renault 5 E-Tech, а Renault Pro+ покажет новый электрический Trafic E-Tech.

Румынский производитель Dacia, входящий в концерн Groupe Renault, привезёт две новинки. Первая — новый Spring второго поколения, представленный 8 сентября 2026 года: платформа RGEV, батарея ёмкостью 27,5 кВт·ч, запас хода до 250 км по WLTP, мощность 60 кВт (80 л. с.), разгон до 100 км/ч за 12,1 с.

Вторая — универсал-кроссовер Strikerї. Dacia воспользуется Парижским автосалоном, чтобы представить этот кроссовер C-сегмента в рамках мировой премьеры. Таким образом, бренд расширит своё предложение линейкой многоэнергетических силовых установок, включая гибридную, трёхтопливную и LPG-версии. Его начальная цена составит около 25 тыс. евро.

Какие премьеры готовят немецкие и корейские производители

Audi впервые представит публике сразу три новинки — A2 e-tron, новый Q7 и новый A6 allroad. Кроме того, программа немецкого автопроизводителя не ограничивается только презентацией будущих автомобилей. Audi намерена достойно отпраздновать 30-летие A3 в Порт-де-Версаль. Компактный автомобиль впервые появился на Парижском автосалоне в 1996 году.

A2 e-tron — компактный электромобиль с задним приводом, представленный в Париже 7 сентября, оснащён двигателем мощностью 125–240 кВт (170–326 л. с.), тремя батареями ёмкостью 52, 61 и 84 кВт·ч с запасом хода до 646 км.

Audi A6 allroad начал выделяться среди премиальных универсалов с 1999 года. С тех пор он занял нишу между классическим бизнес-универсалом и внедорожником. Новый A6 allroad может похвастаться значительно более широкой посадкой, впервые доступен как PHEV и обладает многочисленными эксклюзивными функциями шасси и внедорожника.

В то время как предыдущие поколения Allroad часто визуально отличались от соответствующего A6 Avant лишь пластиковыми накладками и несколько увеличенным дорожным просветом, Audi пошла с новой моделью гораздо дальше. Впервые A6 allroad получил ярко выраженный широкий дизайн кузова.

Кузов стал существенно шире — на 111 миллиметров по сравнению со стандартным A6 Avant. Важнейшей технической особенностью A6 allroad остаётся стандартная пневматическая подвеска. Разработанная специально для этой модели, она предлагает значительно более широкий диапазон регулировки — 55 миллиметров по сравнению с опциональной пневматической подвеской стандартного A6 Avant.

Как и обычные модели A6, Allroad также будет доступен в виде подключаемого гибрида. Однако PHEV дебютирует в топовой версии A6. Сочетание 2,0-литрового двигателя TFSI мощностью 252 л. с. и электродвигателя мощностью до 105 кВт обеспечивает совокупную мощность 367 л. с. и крутящий момент 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Обновлённая линейка, представленная на Парижском автосалоне 2026 года, также включает недавно представленные Q4 e-tron, Q6 e-tron, а также спортивный RS 5.

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Корейский производитель Kia представит значительное количество новых моделей на предстоящем Парижском автосалоне. Сосредоточенная на электрических характеристиках и обновлении гибридной линейки, программа бренда уже формируется как масштабная и разнообразная.

С 12 по 18 октября Kia представит весь свой модельный ряд на Парижском автосалоне 2026 года. Производитель чётко демонстрирует свои амбиции, объединяя полную линейку полностью электрических моделей GT. Посетители смогут увидеть EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT, EV6 GT и EV9 GT бок о бок.

Эта демонстрация силы позволяет бренду претендовать на самую широкую линейку электрических GT на рынке. Эти модели также отличаются изысканной спортивной отделкой и улучшенным оснащением.

Ещё одна важная новинка: гибридный Kia Seltos дебютирует в Европе. Этот стильный внедорожник C-сегмента, пользующийся большим коммерческим успехом во всём мире, впервые будет продаваться во Франции. Поставки начнутся в ноябре 2026 года.

Южнокорейский производитель завершает историю своего компактного автомобиля Cee'd, представив новое гибридное предложение. Новый Kia K4 Hybrid также дебютирует во Франции. Благодаря современному дизайну этот компактный седан знаменует обновление модельного ряда в сегменте C. Коммерческий запуск модели во Франции запланирован на начало 2027 года.

Кто возвращается на автосалон, а кого не будет

Список участников длиннее, чем два года назад: по данным организаторов и L'argus, свои стенды будут у обеих французских групп — Renault Group и Stellantis, а также у Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Honda и Toyota.

Honda грандиозно возвращается на Парижский автосалон. Японский производитель, отсутствовавший на парижском мероприятии с 2018 года, возвращается на автосалон в 2026 году. На выставке будут представлены Prelude, Civic, HR-V, Jazz, болид Формулы-1 и даже электрический горный велосипед.

Это возвращение происходит в символический момент. На Парижском автосалоне 2026 года Honda отпразднует 60-летие своего автомобильного бизнеса во Франции.

Что касается автомобилей, будут представлены четыре модели. На Парижском автосалоне 2026 года Honda впервые представит Prelude Advance в цвете Racing Blue.

Рядом с ним посетители смогут ознакомиться с новым Civic Sport, представленным в новом цвете Meteor Grey. Он будет оснащён системой переключения передач S+, разработанной для улучшения впечатлений от вождения за счёт имитации поведения коробки передач. Бренд также представит новый HR-V Sport в цвете Crystal Red, а также Jazz Advance Sport.

У поклонников автоспорта также будет веская причина посетить зал 6. В Париже Honda представит AMR26 команды Формулы-1 Aston Martin Aramco.

Программа не ограничится автомобилями. Honda также продемонстрирует свой прототип e-MTB — электрический горный велосипед, представленный несколькими днями ранее на выставке Sea Otter Europe 2026 в Жироне. Этим прототипом бренд намерен продемонстрировать, что его подход к электрификации распространяется и на другие формы мобильности. Этот горный велосипед сочетает электрическую помощь со спортивным подходом, стремясь сохранить удовольствие от езды, которое так ценит Honda.

Также впервые за 8 лет возвращается Mercedes-Benz, который покажет три новинки — очевидно, новый электрический C-класс будет одной из моделей, за которыми стоит следить. Это новое поколение электромобилей может похвастаться запасом хода по циклу WLTP до 760 км и построено на 800-вольтовой архитектуре.

Также публика впервые сможет ознакомиться с новым Mercedes-Benz GLA. Компактный внедорожник был представлен этим летом и теперь доступен в полностью электрической версии с запасом хода до 657 км. Он станет одной из главных достопримечательностей стенда.

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В этом году BMW и Mini официально отказались от участия в июле 2026 года — после предупреждения о снижении прибыли концерн пересмотрел расходы. В списке отсутствующих также Porsche, Ferrari, Nissan и Seat. Toyota представлена лишь стендом инноваций в павильоне 5.1, без полноценной экспозиции моделей.

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Что покажут китайские производители

Китайских производителей в Париже примерно столько же, сколько европейских, и для Chery, Omoda & Jaecoo, Lynk & Co и XPeng это первый Парижский автосалон.

В частности, Chery готовится сделать ещё один шаг вперёд. Во время своего первого участия в Парижском автосалоне китайский бренд представит две модели, новые для европейского рынка.

Китайский производитель впервые представит свой электрический городской автомобиль Q в Европе. Одновременно во Франции дебютирует гибридный Tiggo 4 со стартовой ценой от 23 990 евро. Весь модельный ряд бренда также будет представлен в зале 4.

Этот полностью электрический городской автомобиль впервые будет представлен европейской публике в Париже. При длине 4,19 м, ширине 1,81 м и колёсной базе 2,70 м он значительно больше электромобиля Renault 5 E-Tech. Он готов конкурировать в сегменте компактных автомобилей.

Однако дизайн Chery Q явно тяготеет к городской эстетике — с округлыми формами и довольно игривым силуэтом. Представляя Chery Q как европейскую премьеру на Парижском автосалоне, Chery также подчёркивает практичность своей новой модели.

Q имеет 38 отделений для хранения вещей, багажник объёмом 375 литров и дополнительный отсек на 70 литров спереди. Функция V2L также позволяет использовать аккумулятор автомобиля для питания внешних электрических устройств.

Другая новая разработка гораздо конкретнее. Tiggo 4 HEV впервые представит себя во Франции на Парижском автосалоне, а приём заказов начнётся 12 октября, в первый день выставки.

Этот внедорожник B-класса длиной 4,32 метра располагается ниже моделей Tiggo 7 и Tiggo 8, которые уже продаются во Франции. Для своего французского запуска Chery выделяет колёсную базу Tiggo длиной 2,61 метра. Его багажник объёмом 430 литров также разработан для семей, желающих иметь относительно компактный автомобиль.

Список оборудования также довольно полный даже в комплектации Comfort: два 12,3-дюймовых экрана, двухзонный автоматический климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, полностью светодиодные фары, камера заднего вида, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. Семь подушек безопасности и двадцать систем помощи водителю также входят в стандартную комплектацию.

Под капотом Tiggo 4 использует технологию Chery Super Hybrid (CSH). Эта система сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 143 л. с. с электродвигателем мощностью 150 кВт и небольшой аккумуляторной батареей ёмкостью 1,83 кВт·ч. Совокупная мощность достигает 224 л. с., а крутящий момент — 295 Н·м.

OMODA & JAECOO, бренд группы Chery, также будет представлен на Парижском автосалоне 2026 года.

Парижский автосалон 2026 года предоставит OMODA и JAECOO возможность представить посетителям две новые модели. Первой станет OMODA 4, городской кроссовер B-сегмента. Этот автомобиль официально поступит в продажу в начале 2027 года на французском рынке.

OMODA 4 может похвастаться чёткими линиями и выразительными углами, а её дизайн вдохновлён жанром "МЕХА", хорошо известным поклонникам научной фантастики.

В салоне OMODA 4 предлагается захватывающий опыт. Водители получат преимущества 8,9-дюймовой панели приборов и 13,2-дюймового центрального дисплея. Китайский производитель стремится максимально подражать миру видеоигр.

Стоимость билетов

Как уже отмечалось, Парижский автосалон 2026 года начнётся в понедельник, 12 октября, и продлится до воскресенья, 18 октября. Стоимость билетов начинается от 20 евро в будний день и 22 евро — в выходной. Для детей стоимость билета составит 13 евро.

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