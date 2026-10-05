Mercedes снимает с продажи электрический аналог E-класса всего через три года из-за провальных продаж

Mercedes-Benz убирает электрический седан EQE из модельной линейки в США на 2027 год. Автомобиль, который позиционировался как электрическая альтернатива E-классу, продержался на американском рынке всего несколько лет и не смог завоевать достаточный спрос, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

EQE Sedan вышел на американский рынок в 2023 модельном году. Теперь Mercedes подтвердил, что модель исчезнет из линейки вместе с Mercedes-AMG S63 E Performance и Maybach EQS 680 SUV.

Одной из главных причин стали слабые продажи. В 2024 году совокупные продажи седанов и кроссоверов EQE в США упали на 39% – до 11 660 автомобилей против 19 104 годом ранее. В первой половине 2025 года продажи самого седана, согласно имеющимся данным, обвалились еще на 74,5% – примерно до 2 300 машин.

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Среди проблем EQE называют и его спорный дизайн. Ради максимальной аэродинамической эффективности автомобиль получил округлый кузов, который существенно отличался от традиционных седанов Mercedes и, как считает Autoblog, не соответствовал ожиданиям части покупателей премиальных автомобилей.

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Теперь Mercedes делает ставку на электрические версии уже знакомых моделей. В частности, компания развивает электрические CLA, GLC и C-класс на новой 800-вольтовой архитектуре.

В то же время от самой идеи электрического E-класса Mercedes не отказывается. Компания уже тестирует новый электрический седан с более традиционным дизайном, который в будущем может фактически заменить неудачный EQE.

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