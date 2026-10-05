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Mercedes знімає з продажу електричний аналог E-класу лише через три роки через провальні продажі

Київ • УНН

 • 2756 перегляди

Mercedes прибере електричний седан EQE з американської лінійки у 2027 році після різкого падіння продажів. Компанія тестує традиційніший наступник.

Mercedes знімає з продажу електричний аналог E-класу лише через три роки через провальні продажі

Mercedes-Benz прибирає електричний седан EQE з модельної лінійки у США на 2027 рік. Автомобіль, який позиціювали як електричну альтернативу E-класу, протримався на американському ринку лише кілька років і не зміг завоювати достатнього попиту, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

EQE Sedan вийшов на американський ринок у 2023 модельному році. Тепер Mercedes підтвердив, що модель зникне з лінійки разом із Mercedes-AMG S63 E Performance та Maybach EQS 680 SUV.

Однією з головних причин стали слабкі продажі. У 2024 році сукупні продажі седанів і кросоверів EQE у США впали на 39% – до 11 660 автомобілів проти 19 104 роком раніше. У першій половині 2025 року продажі самого седана, за наявними даними, обвалилися ще на 74,5% – до приблизно 2 300 машин.

Mercedes змінює підхід до електромобілів

Серед проблем EQE називають і його суперечливий дизайн. Заради максимальної аеродинамічної ефективності автомобіль отримав округлий кузов, який суттєво відрізнявся від традиційних седанів Mercedes і, як вважає Autoblog, не відповідав очікуванням частини покупців преміальних авто.

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Тепер Mercedes робить ставку на електричні версії вже знайомих моделей. Зокрема, компанія розвиває електричні CLA, GLC та C-клас на новій 800-вольтовій архітектурі.

Водночас від самої ідеї електричного E-класу Mercedes не відмовляється. Компанія вже тестує новий електричний седан із більш традиційним дизайном, який у майбутньому може фактично замінити невдалий EQE.

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Степан Гафтко

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