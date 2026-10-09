Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єри

З 12 по 18 жовтня 2026 року в Paris Expo Porte de Versailles Париж знову перетвориться на світову столицю автомобілебудування. Саме наступного тижня пройде Паризький автосалон Mondial de l'Auto-2026. На цьому 91-му випуску свято пристрасті до автомобілів набуває цілком нового виміру, об’єднуючи ще більше автовиробників, ще більше розважальних заходів, ще більше виставок і ще більше яскравих моментів для всіх відвідувачів, пише УНН.

Паризький автосалон Mondial de l'Auto: пресдень

Паризький автосалон 2026 розпочнеться у понеділок, 12 жовтня, та триватиме до неділі, 18 жовтня. Перший день зарезервовано виключно для акредитованої преси, інсайдерів та офіційних презентацій виробників, а вже з 13 жовтня автосалон буде відкритий для преси.

Паризький автосалон: прем'єри відродженого Citroën 2CV, Lancia Gamma, Opel Corsa GSE

У неділю, 11 жовтня, Citroën напередодні Паризького автосалону планує показати нову легендарну модель Citroën 2CV.

Citroën 2CV, яку в народі називають "дві кінські сили", випускався з 1949 по 1990 рік

Оригінальний Citroen 2CV дебютував на Паризькому автосалоні 1948 року, хоча технічне завдання на його створення було подано ще в 30-х роках. Ця "парасолька на колесах", також відома як "Жестяний равлик", була спроектована для перевезення двох фермерів, 50-кілограмового (110 фунтів) мішка картоплі або кошика з яйцями по ораному полю зі швидкістю 60 км/год (37 миль/год), не розбивши жодної шкаралупи.

Впродовж свого вражаючого 42-річного виробництва культова модель, названа на честь двох кінських сил її двигуна, зазнала багатьох поступових оновлень, але зберегла свою фірмову форму та унікальну взаємопов'язану підвіску. На момент виходу останнього екземпляра з заводу в 1990 році Citroen випустив 5,1 мільйона одиниць по всьому світу.

Citroen не розкрив інформацію про технічні характеристики концепту, окрім підтвердження повністю електричного силового агрегату. Очікується, що новий 2CV буде побудований на спеціальній платформі, розробленій відповідно до майбутніх правил Європейського Союзу щодо доступних електромобілів.

На початку цього року генеральний директор Citroen Ксав'є Шардон повідомив, що ціна серійної моделі має бути меншою за 15 тисяч євро. Це зробить його найдоступнішим автомобілем Citroen.

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Італія покаже новий Lancia Gamma, який буде представлений одразу в трьох версіях.

Серед них найбільшу увагу приверне електричний HF Integrale потужністю 375 к.с., який стане флагманом модельної лінійки. Після успішної презентації в Італії, Lancia Gamma вперше з’явиться на міжнародному автосалоні в Парижі. Цей кросовер належить до C-класу і має похилий кузов, що підкреслює його динамічний характер.

Gamma пропонується в різних конфігураціях: гібридна версія LX має потужність 145 к.с., а електрична версія LX забезпечує екологічну альтернативу. Найпотужнішою є HF Integrale, обладнана двома електромоторами. Це забезпечує привід на всі колеса, що робить модель привабливою для любителів спортивного водіння.

Крім Gamma, Lancia представить і інші моделі на своєму стенді. Зокрема, електричний хетчбек Ypsilon HF з двигуном на 280 к.с., а також ралійну версію Ypsilon Rally2 HF Integrale, яка вже здобула перемогу в WRC2. Це дозволить відвідувачам порівняти дорожні та спортивні моделі марки.

Renault Group займає 5 000 м² у павільйоні 6 і обіцяє шість новинок, чотири з яких концепт-кари. Назви концептів до дня преси не розкрито; преса очікує серед них на ретро-концепти на базі Renault 4 і Renault 5. На стенді Renault - 22 електрифіковані машини, включаючи Twingo E-Tech, Renault 4 E-Tech і Renault 5 E-Tech, а Renault Pro+ покаже новий електричний Trafic E-Tech.

Румунський виробник Dacia, який входить до концерну Groupe Renault, везе дві новинки. Перша - новий Spring другого покоління, представлена ​​8 вересня 2026: платформа RGEV, батарея 27,5 кВт/год, запас ходу до 250 км по WLTP, 60 кВт (80 к.с.), розгін до 100 км / год за 12,1 с.

Друга - універсал-кросовер Strikerї. Dacia скористається Паризьким автосалоном, щоб представити цей кросовер C-сегмента у світовій прем'єрі. Таким чином, бренд розширить свою пропозицію лінійкою багатоенергетичних силових агрегатів, включаючи гібридний, трипаливний та LPG. Його початкова ціна становитиме близько 25 тис. євро.

Які прем'єри готують німецькі та корейські виробники

Audi вперше представить публіці одразу три новинки - A2 e-tron, новий Q7 та новий A6 allroad. Окрім того, програма німецького автовиробника не обмежується лише презентацією майбутніх автомобілів. Audi має намір належним чином відсвяткувати 30-річчя A3 у Порт-де-Версаль. Компактний автомобіль вперше з'явився на Паризькому автосалоні в 1996 році.

A2 e-tron - компактний електромобіль із заднім приводом, представлений у Парижі 7 вересня, має двигун потужністю 125–240 кВт (170–326 к.с.), три батареї на 52, 61 та 84 кВт·год із запасом ходу до 646 км.

Audi A6 allroad почав вирізнятись серед преміальних універсалів з 1999 року. Відтоді він зайняв нішу між класичним бізнес-універсалом та позашляховиком. Новий A6 allroad може похвалитися значно ширшою посадкою, вперше доступний як PHEV та має численні ексклюзивні функції шасі та позашляховика.

У той час як попередні покоління Allroad часто візуально відрізнялися від відповідного A6 Avant лише пластиковим облицюванням та дещо збільшеним дорожнім просвітом, Audi пішла набагато далі з новою моделлю. Вперше A6 allroad має яскраво виражений широкий дизайн кузова.

Кузов виріс на суттєві 111 міліметрів у ширину на відміну від стандартного A6 Avant. Найважливішою технічною особливістю A6 allroad залишається стандартна пневматична підвіска. Розроблена спеціально для цієї моделі, вона пропонує значно ширший діапазон регулювання – 55 міліметрів порівняно з опціональною пневматичною підвіскою стандартного A6 Avant.

Як і у звичайних моделях A6, Allroad також буде доступний як плагін-гібрид. Однак, PHEV дебютує у топовому A6. Поєднання 2,0-літрового двигуна TFSI потужністю 252 к.с. та електродвигуна потужністю до 105 кВт забезпечує системну потужність 367 к.с. та крутний момент 500 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Оновлена ​​лінійка, представлена ​​на Паризькому автосалоні 2026 року, також включає нещодавні Q4 e-tron, Q6 e-tron, а також спортивний RS 5.

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Корейський виробник Kia представить значну кількість нових моделей на майбутньому Паризькому автосалоні. Зосереджена на електричних характеристиках та оновленні гібридної лінійки, програма бренду вже формується як велика та різноманітна.

З 12 по 18 жовтня Kia представить весь свій модельний ряд на Паризькому автосалоні 2026 року. Виробник чітко демонструє свої амбіції, об'єднуючи повну лінійку повністю електричних моделей GT. Відвідувачі зможуть побачити EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT, EV6 GT та EV9 GT пліч-о-пліч.

Ця демонстрація сили дозволяє бренду претендувати на найширшу лінійку електричних GT на ринку. Ці моделі навіть мають вишукане спортивне оздоблення та покращене обладнання.

Ще одна важлива новинка: гібрид Kia Seltos дебютує в Європі. Цей стильний позашляховик C-сегменту який має великий комерційний успіх у всьому світі, вперше буде продаватися у Франції. Поставки розпочнуться в листопаді 2026 року.

Південнокорейський виробник завершує історію свого компактного автомобіля Cee'd, представивши нову гібридну пропозицію. Новий Kia K4 Hybrid також дебютує у Франції. Завдяки сучасному дизайну цей компактний седан віщує оновлення модельного ряду в сегменті C. Комерційний запуск моделі у Франції заплановано на початок 2027 року.

Хто повертається на автосалон, а кого не буде

Список учасників довший, ніж два роки тому: за даними організаторів та L'argus, свої стенди мають обидві французькі групи – Renault Group та Stellantis – а також Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Honda та Toyota.

Honda грандіозно повертається на Паризький автосалон. Японський виробник, відсутній на паризькому заході з 2018 року, повертається на автосалон у 2026 році. На виставці будуть представлені Prelude, Civic, HR-V, Jazz, болід Формули-1 і навіть електричний гірський велосипед.

Це повернення відбувається у символічний час. На Паризькому автосалоні 2026 року Honda святкуватиме 60 років свого автомобільного бізнесу у Франції.

Що стосується автомобілів, то будуть представлені чотири моделі. На Паризькому автосалоні 2026 року Honda вперше представить Prelude Advance у кольорі Racing Blue.

Поряд з ним, відвідувачі зможуть ознайомитися з новим Civic Sport, представленим у новому кольорі Meteor Grey. Він буде оснащений системою перемикання передач S+, розробленою для покращення вражень від керування, імітуючи поведінку коробки передач. Бренд також представить новий HR-V Sport у кольорі Crystal Red, а також Jazz Advance Sport.

У фанатів автоспорту також буде вагома причина відвідати зал 6. У Парижі Honda представить AMR26 команди Формули-1 Aston Martin Aramco.

Програма не обмежуватиметься автомобілями. Honda також продемонструє свій прототип e-MTB – електричний гірський велосипед, представлений кількома днями раніше на виставці Sea Otter Europe 2026 у Жироні. Цим прототипом бренд має намір продемонструвати, що його мислення щодо електрифікації поширюється на інші форми мобільності. Цей гірський велосипед поєднує в собі електричну допомогу зі спортивним підходом, прагнучи зберегти задоволення від їзди, яке так цінує Honda.

Також вперше за 8 років повертається Mercedes-Benz, який покаже три новинки - новий електричний C-клас, очевидно, буде однією з моделей, за якими варто стежити. Це нове покоління електромобілів може похвалитися запасом ходу за шкалою WLTP до 760 км, побудованим на 800-вольтовій архітектурі.

Також публіка вперше зможе ознайомитися з новим Mercedes-Benz GLA. Компактний позашляховик був представлений цього літа і тепер доступний у повністю електричній версії із запасом ходу до 657 км. Він стане однією з головних визначних пам'яток стенду.

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Цьогоріч BMW та Mini офіційно відмовилися від участі у липні 2026 року – після попередження про зниження прибутку концерн переглянув витрати. У списку відсутніх також Porsche, Ferrari, Nissan та Seat. Toyota є лише стендом інновацій у павільйоні 5.1, без повноцінної експозиції моделей.

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Що покажуть китайські виробники

Китайських виробників у Парижі приблизно стільки ж, скільки європейських, і для Chery, Omoda & Jaecoo, Lynk & Co та XPeng це перший паризький салон.

Зокрема, Chery готується зробити ще один крок вперед. Під час своєї першої участі в Паризькому автосалоні китайський бренд представить дві моделі, які є новими для європейського ринку.

Китайський виробник вперше представить свій електричний міський автомобіль Q у Європі. Одночасно у Франції дебютує гібридний Tiggo 4 зі стартовою ціною від 23 990 євро. Весь модельний ряд бренду також буде представлений у залі 4.

Цей повністю електричний міський автомобіль вперше буде представлений європейській публіці в Парижі. З довжиною 4,19 м, шириною 1,81 м та колісною базою 2,70 м він значно більший за електромобіль Renault 5 E-Tech. Він готовий конкурувати в сегменті компактних автомобілів.

Однак дизайн Chery Q явно схиляється до міської естетики, з округлими формами та досить грайливим силуетом. Представлена ​​як європейська прем'єра на Паризькому автосалоні, Chery також підкреслює практичність своєї нової моделі.

Q має 38 відділень для зберігання речей, багажник об'ємом 375 літрів і додатковий відсік на 70 літрів спереду. Функція V2L також дозволяє використовувати акумулятор автомобіля для живлення зовнішніх електричних пристроїв.

Інша нова розробка набагато конкретніша. Tiggo 4 HEV вперше представить себе у Франції на Паризькому автосалоні, а замовлення розпочнуться 12 жовтня, у перший день виставки.

Цей позашляховик класу B завдовжки 4,32 метра розташовується нижче моделей Tiggo 7 та Tiggo 8, які вже продаються у Франції. Для свого французького запуску Chery виділяє колісну базу Tiggo довжиною 2,61 метра. Його багажник об'ємом 430 літрів також розроблений для сімей, які бажають мати відносно компактний автомобіль.

Список обладнання також досить повний, навіть у комплектації Comfort, з двома 12,3-дюймовими екранами, двозонним автоматичним клімат-контролем, безключовим доступом і запуском двигуна, повністю світлодіодними фарами, камерою заднього виду, бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також 18-дюймовими легкосплавними дисками. Сім подушок безпеки та двадцять систем допомоги водієві також входять до стандартної комплектації.

Під капотом Tiggo 4 використовує технологію Chery Super Hybrid (CSH). Ця система поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 143 к.с. з електродвигуном потужністю 150 кВт та невеликим акумулятором ємністю 1,83 кВт·год. Сукупна потужність сягає 224 к.с. та крутного моменту 295 Нм.

OMODA & JAECOO, бренд групи Chery, також буде присутній на Паризькому автосалоні 2026 року.

Паризький автосалон 2026 року надасть OMODA та JAECOO можливість представити відвідувачам дві нові моделі. Першою буде OMODA 4, міський кросовер B-сегмента. Цей автомобіль офіційно надійде у продаж на початку 2027 року на французькому ринку.

OMODA 4 може похвалитися чіткими лініями та вираженими кутами, дизайном, натхненним жанром "МЕХА", добре відомим шанувальникам наукової фантастики.

У салоні OMODA 4 пропонується захопливий досвід. Водії отримають переваги 8,9-дюймової панелі приладів та 13,2-дюймового центрального дисплея. Китайський виробник прагне максимально наслідувати світ відеоігор.

Вартість квитків

Як вже зазначалося, Паризький автосалон 2026 розпочнеться у понеділок, 12 жовтня, та триватиме до неділі, 18 жовтня. Вартість квитків починається з 20 євро у будній день, а 22 євро - у вихідний. Для дітей вартість квитка сягатиме 13 євро.

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