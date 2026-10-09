BMW відмовилася надати службове авто новому ультраправому спікеру Саксонії-Ангальт

Німецький автоконцерн BMW відкликав пропозицію про лізинг службового автомобіля для нового голови ландтагу Саксонії-Ангальт Тобіаса Рауша, представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Про це повідомляє Welt, пише УНН.

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Зазначається, що штаб-квартира мюнхенського автовиробника відкликала пропозицію 6 жовтня – того самого дня, коли політик з партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіас Рауш був обраний головою земельного парламенту.

BMW не навела жодних причин для відкликання пропозиції.

Група BMW принципово не коментує відносини з клієнтами - заявив представник концерну виданню.

За кілька днів до цього генеральний директор BMW Мілан Неделкович в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, коментуючи діяльність AfD, заявив, що правий популізм і націоналізм "є отрутою для відкритого світу економічного майданчика, який живе завдяки світовій торгівлі".

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У четвер увечері заступниця голови парламентської фракції AfD у Бундестазі Беатрікс фон Шторх відреагувала на ситуацію в соцмережі X, звернувшись англійською до генерального директора Tesla Ілона Маска: "Ілон Маск, чи була б Tesla готова надати йому службовий автомобіль?".

Спочатку Рауш користуватиметься BMW 7-ї серії, який належав його попереднику з Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Однак термін дії лізингового договору закінчується в листопаді. Якщо до того часу ландтаг не знайде заміну, Рауш може залишитися без службового автомобіля.

За інформацією адміністрації, пропозиція BMW була єдиною від великого німецького автовиробника. Від Mercedes чи Audi пропозицій поки не надходило. До цього часу BMW забезпечувала значну частину автопарку ландтагу та уряду федеральної землі.

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