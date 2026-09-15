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Великобритания, Япония и Турция требуют доступа к Made in Europe - Financial Times

Киев • УНН

 • 5398 просмотра

Три страны опасаются, что правила ЕС для электромобилей ограничат их автопроизводителей. Турция предупреждает о рисках для промышленности ЕС.

Великобритания, Япония и Турция требуют доступа к Made in Europe - Financial Times

Великобритания, Япония и Турция стремятся получить полную выгоду от правил автомобильного сектора Made in Europe. Это происходит на фоне опасений, что новая промышленная политика блока нанесет ущерб рабочим местам и производству, сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, ЕС предлагает сосредоточить государственные контракты блока и субсидии на такие технологии, как электромобили и чистая энергия, на европейском производстве, радикально переходя от ортодоксальности свободной торговли к противодействию доминированию Китая в этих и других отраслях.

Несмотря на то, что страны, имеющие торговые соглашения с ЕС, включены в часть схемы "Сделано в Европе", положения, требующие, чтобы транспортные средства собирались в блоке для получения поддержки, и исключение торговых партнеров из некоторых субсидий на электромобили и схем автопарка — могут нанести ущерб производителям автомобилей, которые не входят в объединение

- говорится в публикации.

Дополнительно

Автопроизводители, работающие в Великобритании, Японии и Турции, стремятся получить полную выгоду от предложенного Закона ЕС об ускорении промышленности, который определяет правила.

Представители японского бизнеса заявили, что Токио добивается двустороннего соглашения с Брюсселем, чтобы включить свою промышленность в схему ЕС.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил обеспокоенность президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что британская автомобильная промышленность не должна попасть под перекрестный огонь политики, направленной на борьбу с китайской конкуренцией. Великобритания стремится связать этот вопрос с ожидаемыми в ноябре переговорами с ЕС о перезагрузке отношений.

Турция, находящаяся в таможенном союзе с ЕС, пыталась убедить Европейскую комиссию не исключать автомобильную промышленность страны из правил Made in Europe.

Автомобильная торговля между ЕС и Турцией составляет примерно 54 млрд евро ежегодно, включая запчасти, при этом у ЕС имеется экспортный профицит в размере 2 млрд евро. Омер Болат, министр торговли Турции, заявил FT, что его исключение "ударит по собственной промышленной базе ЕС".

Напомним

Volkswagen оценивает расходы на крупнейшую реструктуризацию в своей истории примерно в 16 млрд долларов (18,6 млрд долларов), значительная часть которых пойдет на сокращение десятков тысяч сотрудников.

Евгений Устименко

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