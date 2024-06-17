Киев • УНН
Двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пострадали в результате столкновения автомобилей Citroen и Honda в Гостомеле Киевской области.
В Гостомеле произошло столкновение "Сітгоеп" и "Honda", в результате чего пострадали 9 и 10-летний мальчики, которые находились в обоих авто. Правоохранители расследуют обстоятельства аварии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.
Детали
Согласно данным полиции, и16 июня, около 18:00, на одной из улиц поселка Гостомель, 29-летний водитель "Сітгоеп" не учел дорожных обстоятельств и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "Honda", под управлением 39-летней водительницы.
В результате ДТП, пострадали 9 и 10-летний ребята, которые находились в обоих авто. Детей на месте осмотрели врачи и отправили в медучреждения для дальнейшего установления диагнозов.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) следователи начали досудебное расследование.
Автобус попал в аварию на Закарпатье: к медикам обратилось 11 пассажиров, у троих значительные травмы17 июня 2024, 12:55 • 9424 просмотра