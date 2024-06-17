В Гостомеле произошло столкновение "Сітгоеп" и "Honda", в результате чего пострадали 9 и 10-летний мальчики, которые находились в обоих авто. Правоохранители расследуют обстоятельства аварии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

Детали

Согласно данным полиции, и16 июня, около 18:00, на одной из улиц поселка Гостомель, 29-летний водитель "Сітгоеп" не учел дорожных обстоятельств и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "Honda", под управлением 39-летней водительницы.

В результате ДТП, пострадали 9 и 10-летний ребята, которые находились в обоих авто. Детей на месте осмотрели врачи и отправили в медучреждения для дальнейшего установления диагнозов.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) следователи начали досудебное расследование.

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