В Закарпатской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса, значительные травмы у трех из них, в частности, несовершеннолетней девушки, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса поступило в полицию сегодня утром. Авария произошла в селе Симер Ужгородского района.

На месте правоохранители установили, что 69-летний водитель автобуса марки "IVAN" осуществлял движение из Полянской Гуты в направлении Ужгорода. "Проезжая населенный пункт Симер, мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся на бок", - отметили в полиции.

"В результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы зафиксированы у трех из них - 46-ти и 60-летние женщины, а также 17-летняя девушка", - сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

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