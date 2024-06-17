В Румынии произошло ДТП с участием TIR и автобуса с 57 гражданами Украины, 42 из которых были несовершеннолетними. После происшествия четырех человек доставили в больницу. Об этом сообщает румынское издание News.ro, пишет УНН.

Детали

Указано, что авария произошла накануне между местностями Тариверде и Бая, на пересечении с железной дорогой. На место происшествия было направлено несколько бригад спасателей и скорой медицинской помощи.

"В автобусе находится 57 человек гражданства Украины - 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях", - сообщили представители спасательной службы.

В больницу, как указано, доставили четырех человек: двух взрослых и двух детей.

Представители полицейского инспектората округа Констанца в Румынии заявили, что транспортные средства, с участием которых произошло ДТП, ехали в одном направлении, в муниципалитет Констанца.

"Водители были проверены с помощью алкотестера,... результаты были отрицательными", - указали в службе.

Полиция открыла уголовное производство.

Представители экстренной службы заявили, что 49 участников ДТП были доставлены в спортивный зал в Неводаре и будут забраны другим автобусом.

"Десять взрослых и 39 детей подобрали микроавтобусы и отвезли в спортивный зал в Неводаре, откуда их заберет другой транспорт", - отметили в ведомстве.

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