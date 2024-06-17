Киев • УНН
В Румынии автобус, перевозивший 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних, столкнулся с грузовиком, в результате чего 4 человека были госпитализированы и начато уголовное расследование.
В Румынии произошло ДТП с участием TIR и автобуса с 57 гражданами Украины, 42 из которых были несовершеннолетними. После происшествия четырех человек доставили в больницу. Об этом сообщает румынское издание News.ro, пишет УНН.
Детали
Указано, что авария произошла накануне между местностями Тариверде и Бая, на пересечении с железной дорогой. На место происшествия было направлено несколько бригад спасателей и скорой медицинской помощи.
"В автобусе находится 57 человек гражданства Украины - 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях", - сообщили представители спасательной службы.
В больницу, как указано, доставили четырех человек: двух взрослых и двух детей.
Представители полицейского инспектората округа Констанца в Румынии заявили, что транспортные средства, с участием которых произошло ДТП, ехали в одном направлении, в муниципалитет Констанца.
"Водители были проверены с помощью алкотестера,... результаты были отрицательными", - указали в службе.
Полиция открыла уголовное производство.
Представители экстренной службы заявили, что 49 участников ДТП были доставлены в спортивный зал в Неводаре и будут забраны другим автобусом.
"Десять взрослых и 39 детей подобрали микроавтобусы и отвезли в спортивный зал в Неводаре, откуда их заберет другой транспорт", - отметили в ведомстве.
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