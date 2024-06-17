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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Румунії потрапив у ДТП автобус з 57 українцями, більшість з яких - неповнолітні: є постраждалі

Київ • УНН

 • 21645 перегляди

У Румунії автобус, що перевозив 57 громадян України, в тому числі 42 неповнолітніх, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого 4 людини були госпіталізовані і розпочато кримінальне розслідування.

У Румунії потрапив у ДТП автобус з 57 українцями, більшість з яких - неповнолітні: є постраждалі

У Румунії сталася ДТП за участю TIR і автобуса з 57 громадянами України, 42 з яких були неповнолітніми. Після події чотирьох людей доставили до лікарні. Про це повідомляє румунське видання News.ro, пише УНН.

Деталі

Вказано, що аварія сталася напередодні між місцевостями Таріверде та Бая, на перетині з залізницею. На місце події було направлено кілька бригад рятувальників та швидкої медичної допомоги.

"В автобусі перебуває 57 осіб громадянства України - 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках", - повідомили представники рятувальної служби.

До лікарні, як вказано, доставили чотирьох людей: двох дорослих і двох дітей.

Представники поліцейської інспекторату округу Констанца у Румунії заявили, що транспортні засоби, за участю яких сталася ДТП, їхали в одному напрямку, до муніципалітету Констанца.

"Водії були перевірені за допомогою алкотестера,.. результати були негативними", - вказали у службі.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Представники екстреної служби заявили, що 49 учасників ДТП були доставлені в спортивний зал в Неводарі і будуть забрані іншим автобусом.

"Десятьох дорослих і 39 дітей підібрали мікроавтобуси і відвезли до спортивного залу в Неводарі, звідки їх забере інший", - зазначили у відомстві.

У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ 29.05.24, 16:35 • 31939 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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