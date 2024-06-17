У Румунії потрапив у ДТП автобус з 57 українцями, більшість з яких - неповнолітні: є постраждалі
Київ • УНН
У Румунії автобус, що перевозив 57 громадян України, в тому числі 42 неповнолітніх, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого 4 людини були госпіталізовані і розпочато кримінальне розслідування.
У Румунії сталася ДТП за участю TIR і автобуса з 57 громадянами України, 42 з яких були неповнолітніми. Після події чотирьох людей доставили до лікарні. Про це повідомляє румунське видання News.ro, пише УНН.
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Вказано, що аварія сталася напередодні між місцевостями Таріверде та Бая, на перетині з залізницею. На місце події було направлено кілька бригад рятувальників та швидкої медичної допомоги.
"В автобусі перебуває 57 осіб громадянства України - 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках", - повідомили представники рятувальної служби.
До лікарні, як вказано, доставили чотирьох людей: двох дорослих і двох дітей.
Представники поліцейської інспекторату округу Констанца у Румунії заявили, що транспортні засоби, за участю яких сталася ДТП, їхали в одному напрямку, до муніципалітету Констанца.
"Водії були перевірені за допомогою алкотестера,.. результати були негативними", - вказали у службі.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Представники екстреної служби заявили, що 49 учасників ДТП були доставлені в спортивний зал в Неводарі і будуть забрані іншим автобусом.
"Десятьох дорослих і 39 дітей підібрали мікроавтобуси і відвезли до спортивного залу в Неводарі, звідки їх забере інший", - зазначили у відомстві.
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