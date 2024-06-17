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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Автобус потрапив в аварію на Закарпатті: до медиків звернулось 11 пасажирів, у трьох значні травмовані

Київ • УНН

 • 15721 перегляди

В результаті аварії автобуса в Закарпатській області за медичною допомогою звернулися 11 пасажирів, троє з яких отримали значні травми, в тому числі неповнолітня дівчина.

Автобус потрапив в аварію на Закарпатті: до медиків звернулось 11 пасажирів, у трьох значні травмовані

У Закарпатській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини, повідомили у понеділок у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про ДТП за участю рейсового автобуса надійшло до поліції сьогодні зранку. Аварія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

На місці правоохоронці встановили, що 69-річний водій автобуса марки "IVAN" здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. "Проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік", - зазначили у поліції.

"Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми зафіксовано у трьох із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина", - повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

У Румунії потрапив у ДТП автобус з 57 українцями, більшість з яких - неповнолітні: є постраждалі17.06.24, 10:57 • 21645 переглядiв

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