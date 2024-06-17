На Київщині з’ясовуються обставини ДТП, у якій постраждали 9 та 10-річний хлопці
Київ • УНН
Двоє хлопчиків віком 9 та 10 років постраждали внаслідок зіткнення автомобілів Citroen та Honda у Гостомелі Київської області.
У Гостомелі відбулось зіткнення "Сitroen" та "Honda", внаслідок чого постраждали 9 та 10-річний хлопці, які перебували в обох авто. Правоохоронці розслідують обставини аварії, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
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Згідно даних поліції, і16 червня, близько 18:00, на одній із вулиць селища Гостомель, 29-річний водій "Сitroen" не врахував дорожніх обставин і дистанцію та допустив зіткнення з автомобілем "Honda", під керуванням 39-річної водійки.
Внаслідок ДТП, постраждали 9 та 10-річний хлопці, які перебували в обох авто. Дітей на місці оглянули лікарі й відправили до медзакладів для подальшого встановлення діагнозів.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України) слідчі розпочали досудове розслідування.
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