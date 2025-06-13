США упростили правила для запуска беспилотных роботакси Tesla

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о смягчении федеральных требований для производителей автомобилей с автономным управлением, что открывает Tesla путь к массовому запуску беспилотного кибертакси - ключевого элемента стратегии компании в области искусственного интеллекта и мобильности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как подчеркивает издание, это важный шаг для Tesla, которая представила беспилотное кибертакси Cybercab без традиционного управления еще в прошлом году. Без изменений в законодательстве его массовое производство и запуск были бы невозможны.

Илон Маск называет Cybercab частью амбициозной стратегии Tesla в сфере искусственного интеллекта и робототехники, что имеет решающее значение для будущего компании. После новости об ослаблении регулирования акции Tesla выросли на 1,5% - говорится в статье.

Отмечается, что уже в этом месяце компания планирует запустить первый бизнес роботакси в Остине, используя беспилотные Model Y под контролем дистанционных операторов. В перспективе Tesla планирует добавить в автопарк и Cybercab, как только начнется его серийное производство.

Маск, который пожертвовал более $250 млн на поддержку кампании Трампа, неоднократно призывал к созданию четкого федерального механизма сертификации автономных авто. По данным Bloomberg, создание такой регуляторной базы было среди приоритетов переходной команды Трампа.

Напомним

На днях компания Tesla Илона Маска показала в сети Х видео автомобиля без водителя, движущегося по улицам Остина (штат Техас, США).

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