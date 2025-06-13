США спростили правила для запуску безпілотних роботаксі Tesla

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про пом’якшення федеральних вимог для виробників автомобілів з автономним керуванням, що відкриває Tesla шлях до масового запуску безпілотного кібертаксі - ключового елементу стратегії компанії в галузі штучного інтелекту та мобільності. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Як підкреслює видання, це важливий крок для Tesla, яка представила безпілотне кібертаксі Cybercab без традиційного керування ще минулого року. Без змін у законодавстві його масове виробництво та запуск були б неможливими.

Ілон Маск називає Cybercab частиною амбітної стратегії Tesla у сфері штучного інтелекту й робототехніки, що має вирішальне значення для майбутнього компанії. Після новини про послаблення регулювання акції Tesla зросли на 1,5% - йдеться у статті.

Зазначається, що вже цього місяця компанія планує запустити перший бізнес роботаксі в Остіні, використовуючи безпілотні Model Y під контролем дистанційних операторів. У перспективі Tesla планує додати до автопарку й Cybercab, щойно розпочнеться його серійне виробництво.

Маск, який пожертвував понад $250 млн на підтримку кампанії Трампа, неодноразово закликав до створення чіткого федерального механізму сертифікації автономних авто. За даними Bloomberg, створення такої регуляторної бази було серед пріоритетів перехідної команди Трампа.

Нагадаємо

Днями компанія Tesla Ілона Маска показала в мережі Х відео автомобіля без водія, що рухається вулицями Остіна (штат Техас, США).

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