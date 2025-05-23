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На криптовечере Трампа: смокинги, роскошные авто и бывшая звезда НБА

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Дональд Трамп организовал закрытое мероприятие для 220 криптоинвесторов, купивших его мемкоин. Это вызвало беспокойство по поводу возможной коррупции и использования должности для обогащения.

На криптовечере Трампа: смокинги, роскошные авто и бывшая звезда НБА

Президент США Дональд Трамп провел закрытое мероприятие в четверг вечером для 220 криптоинвесторов, купивших его мемкоин, несмотря на двухпартийные опасения законодателей относительно того, что он продает доступ, чтобы накопить личное богатство, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Криптоэнтузиасты, включая бывшую звезду NBA Ламара Одома, посетили ужин в Национальном гольф-клубе Трампа на севере Вирджинии, неподалеку от Вашингтона. Около 100 демонстрантов выстроились у дороги ко входу, пытаясь пристыдить присутствующих криками и плакатами вроде "Трамп - предатель", "Криптокоррупция" и "Америка не продается".

Одом, бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" (Los Angeles Lakers), прошел мимо протестующих с зонтиком, согласно сообщению в его аккаунте X, в котором он рекламировал собственный мемкоин. Другие люди прибыли на роскошных внедорожниках с тонированными окнами, и многие надели смокинги на мероприятие, которое называлось "черный галстук необязателен".

Чтобы получить место, в основном анонимные участники должны были быть среди 220 крупнейших владельцев монеты $TRUMP, при этом средний участник тратит 1,8 миллиона долларов, согласно аналитической компании Nansen, занимающейся блокчейном.

Чтобы получить место, в основном анонимные участники должны были быть среди 220 лучших владельцев монеты $TRUMP, причем средний участник потратил 1,8 миллиона долларов, согласно аналитической компании Nansen, занимающейся блокчейном.

Две аффилированные с Трампом компании владеют 80% монетного проекта $TRUMP. Хотя их способность продавать ограничена в краткосрочной перспективе, создатели проекта получают комиссию за каждую сделку. По данным исследовательской компании Chainalysis, с января эти комиссии достигли более 324 миллиона долларов. Точная сумма, которую получит лично Трамп, неизвестна.

"Каждый раз, когда происходит транзакция, он получает комиссию за транзакцию? Просто бессовестно то, что он делает", - сказал Кен Папай, бывший чиновник Министерства финансов США, который был среди протестующих за пределами мероприятия.

"Он использует президентство, чтобы сделать себя и свою семью богаче. Это просто неправильно, чтобы это происходило в нашей стране", - сказал 73-летний Папай.

Трамп прибыл на ужин на вертолете и покинул мероприятие тем же путем, не поговорив с журналистами - и, по словам одного из них, почти не поговорив с присутствующими. 32-летний мужчина из Остина в штате Техас, который отказался назвать свое имя, сказал, что Трамп говорил около 15 минут.

Человек сказал, что Трамп не объявил о новой криптовалютной политике, а вместо этого выступил в поддержку потенциального резерва биткойнов и назвал себя сторонником криптовалюты.

По словам этого человека, большинство людей на мероприятии не имели возможности поговорить с Трампом или сфотографироваться с ним, и он немедленно ушел после завершения своего выступления.

"Он прилетел и улетел на вертолете. Нам не удалось пожать ему руку или что-то подобное, но это была действительно интересная группа криптолюдей, которые все были в одной комнате, - сказал человек. - Это примерно то, чего я ожидал. Я получил возможность быть достаточно близко к президенту, когда он произносил свою речь".

Ужин был рекламирован на веб-сайте как "интимный" и "самое эксклюзивное приглашение в мире".

Меню на ночь включало "органический полевой зеленый салат Трампа", филе миньон, жареный палтус и лава-кейк. На фотографии, опубликованной одним из посетителей под псевдонимом @cryptoo_bear, видно, как участники получают памятные шляпы и карточку.

В другом сообщении @cryptoo_bear, написанном на японском языке, пользователь выразил разочарование относительно участия Трампа. "После речи, которая длилась чуть меньше 30 минут, президент Трамп танцевал, выходя из комнаты, - написал пользователь. - В первоначальном объяснении говорилось, что мы будем ходить вокруг столиков и делать фото на память за каждым столиком, но почему-то этого не было. Это немного разочаровывает".

Трамп отметил это событие в Truth Social. "США доминируют в криптовалютах, биткойнах и т. д., и мы собираемся продолжать это делать!" - написал он.

После того, как он вернулся в Белый дом в четверг вечером, Трамп сказал журналистам, что событие было "хорошим, очень хорошим".

В Конгрессе это вызвало беспокойство в обеих партиях.

Сенатор Синтия Ламмис, республиканец из Вайоминга, заявила в этом месяце, что эксклюзивный ужин "заставляет меня задуматься", а сенатор Том Тиллис, республиканец из Северной Каролины, сказал, что концепция ужина "абстрактна, трудно понять".

Сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута, осудил проект на пресс-конференции ранее в четверг. "Это самый коррумпированный Белый дом в истории страны, - сказал он вместе с другими законодателями. - Только потому, что коррупция проявляется публично, где ее видят все, не означает, что это не безудержная хищническая коррупция".

На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп не действовал, чтобы обогатиться. "Президент Трамп действует только в интересах американской общественности - именно поэтому они подавляющим большинством переизбрали его на эту должность, несмотря на годы лжи и фальшивых обвинений против него и его бизнеса со стороны фейковых СМИ", - сказала она.

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Секретность вокруг списка приглашенных вызвала суету для подтверждения, кто заплатил деньги за участие в ужине. На веб-сайте мероприятия была опубликована таблица лидеров, у которых было больше всего монет $TRUMP, но с именами пользователей вместо настоящих имен.

Используя общедоступную информацию из системы учета монеты в блокчейне, Bloomberg News сообщил о большом интересе к монете среди неамериканцев. По данным Bloomberg, 19 из 25 крупнейших владельцев купили на иностранных биржах, которые заявляют, что исключают клиентов из США, и 56% из 220 крупнейших владельцев купили на этих биржах.

Крупнейший владелец представился на X на этой неделе как Джастин Сан, китайский криптопредприниматель, на которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд в 2023 году, обвинив в мошенничестве. Дело все еще находится на рассмотрении, хотя SEC изучает возможность урегулирования или отказа от дела после второй инаугурации Трампа.

На ужине также был Сенди Картер, главный операционный директор компании Unstoppable Domains, работающей на блокчейне.

Когда люди начали прибывать на мероприятие, цена $TRUMP внезапно упала примерно на 6%, что указывает на значительный объем продаж, прежде чем снова стабилизировалась.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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