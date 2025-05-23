На криптовечері Трампа: смокінги, розкішні авто та колишня зірка НБА

Президент США Дональд Трамп провів закритий захід у четвер увечері для 220 криптоінвесторів, які купили його мемкоїн, попри двопартійні занепокоєння законодавців щодо того, що він продає доступ, щоб накопичити особисте багатство, повідомляє NBC News, пише УНН.

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Криптоентузіасти, включаючи колишню зірку NBA Ламара Одома, відвідали вечерю в Національному гольф-клубі Трампа на півночі Вірджинії, неподалік від Вашингтона. Близько 100 демонстрантів вишикувалися біля дороги до входу, намагаючись присоромити присутніх криками та плакатами на кшталт "Трамп - зрадник", "Криптокорупція" та "Америка не продається".

Одом, колишній гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" (Los Angeles Lakers), пройшов повз протестувальників з парасолькою, згідно з дописом у його обліковому записі X, у якому він рекламував власний мемкоїн. Інші люди прибули на розкішних позашляховиках із тонованими вікнами, і багато хто одягнув смокінги на захід, який називався "чорна краватка необов’язкова".

Щоб отримати місце, в основному анонімні учасники мали бути серед 220 найбільших власників монети $TRUMP, при цьому середній учасник витрачає 1,8 мільйона доларів, згідно з аналітичною компанією Nansen, що займається блокчейном.

Щоб отримати місце, переважно анонімні учасники мали бути серед 220 найкращих власників монети $TRUMP, причому середній учасник витратив 1,8 мільйона доларів, згідно з аналітичною компанією Nansen, що займається блокчейном.

Дві афілійовані з Трампом компанії володіють 80% монетного проекту $TRUMP. Хоча їх здатність продавати обмежена в короткостроковій перспективі, творці проекту отримують комісію за кожну угоду. За даними дослідницької компанії Chainalysis, з січня ці комісії сягнули понад 324 мільйони доларів. Точна сума, яку отримає особисто Трамп, невідома.

"Кожного разу, коли відбувається транзакція, він отримує комісію за транзакцію? Просто безсовісно те, що він робить", - сказав Кен Папай, колишній чиновник Міністерства фінансів США, який був серед протестувальників за межами заходу.

"Він використовує президентство, щоб зробити себе та свою сім'ю багатшими. Це просто неправильно, щоб це відбувалося в нашій країні", - сказав 73-річний Папай.

Трамп прибув на вечерю на вертольоті і залишив захід тим же шляхом, не поговоривши з журналістами - і, за словами одного з них, майже не поговоривши з присутніми. 32-річний чоловік з Остіна у штаті Техас, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що Трамп говорив близько 15 хвилин.

Людина сказала, що Трамп не оголосив про нову криптовалютну політику, а натомість виступив на підтримку потенційного резерву біткоїнів і назвав себе прихильником криптовалюти.

За словами цієї особи, більшість людей на заході не мали можливості поговорити з Трампом або сфотографуватися з ним, і він негайно пішов після завершення свого виступу.

"Він прилетів і полетів гелікоптером. Нам не вдалося потиснути йому руку чи щось подібне, але це була справді цікава група криптолюдей, які всі були в одній кімнаті, - сказала особа. - Це приблизно те, чого я очікував. Я отримав можливість бути досить близько до президента, коли він виголошував свою промову".

Вечеря була рекламована на вебсайті як "інтимна" та "найексклюзивніше запрошення у світі".

Меню на ніч включало "органічний польовий зелений салат Трампа", філе міньйон, смажений палтус і лава-кейк. На фотографії, опублікованій одним із відвідувачів під псевдонімом @cryptoo_bear, видно, як учасники отримують пам’ятні капелюхи та картку.

В іншому дописі @cryptoo_bear, написаному японською мовою, користувач висловив розчарування щодо участі Трампа. "Після промови, яка тривала трохи менше 30 хвилин, президент Трамп танцював, виходячи з кімнати, - написав користувач. - У початковому поясненні говорилося, що ми будемо ходити навколо столиків і робити фото на пам’ять за кожним столиком, але чомусь цього не було. Це трохи розчаровує".

Трамп відзначив цю подію в Truth Social. "США домінують у криптовалютах, біткоїнах тощо, і ми збираємося продовжувати це робити!" - написав він.

Після того, як він повернувся до Білого дому в четвер увечері, Трамп сказав журналістам, що подія була "хорошою, дуже хорошою".

У Конгресі це викликало занепокоєння в обох партіях.

Сенатор Синтія Ламміс, республіканець з Вайомінга, заявила цього місяця, що ексклюзивна вечеря "змушує мене задуматися", а сенатор Том Тілліс, республіканець із Північної Кароліни, сказав, що концепція вечері "абстрактна, важко зрозуміти".

Сенатор Кріс Мерфі, демократ із Коннектикуту, засудив проект на пресконференції раніше у четвер. "Це найбільш корумпований Білий дім в історії країни, - сказав він разом з іншими законодавцями. - Тільки тому, що корупція проявляється публічно, де її бачать усі, не означає, що це не нестримна хижацька корупція".

Цього тижня прессекретар Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп не діяв, щоб збагатитися. "Президент Трамп діє лише в інтересах американської громадськості - саме тому вони переважною більшістю переобрали його на цю посаду, незважаючи на роки брехні та фальшивих звинувачень проти нього та його бізнесу з боку фейкових ЗМІ", - сказала вона.

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Секретність довкола списку запрошених викликала суєту для підтвердження, хто заплатив гроші за участь у вечері. На вебсайті заходу була опублікована таблиця лідерів, які мали найбільше монет $TRUMP, але з іменами користувачів замість справжніх імен.

Використовуючи загальнодоступну інформацію із системи обліку монети в блокчейні, Bloomberg News повідомив про великий інтерес до монети серед неамериканців. За даними Bloomberg, 19 із 25 найбільших власників купили на іноземних біржах, які заявляють, що виключають клієнтів із США, і 56% із 220 найбільших власників купили на цих біржах.

Найбільший власник представився на X цього тижня як Джастін Сан, китайський криптопідприємець, на якого Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду в 2023 році, звинувативши в шахрайстві. Справа все ще перебуває на розгляді, хоча SEC вивчає можливість врегулювання чи відмову від справи після другої інавгурації Трампа.

На вечері також був Сенді Картер, головний операційний директор компанії Unstoppable Domains, що працює на блокчейні.

Коли люди почали прибувати на захід, ціна $TRUMP раптово впала приблизно на 6%, що вказує на значний обсяг продажів, перш ніж знову стабілізувалася.