Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%

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Tesla и китайские производители электромобилей, такие как Li Auto, снизили цены на фоне жесткой конкуренции, в том числе на китайском рынке электромобилей.
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Сильные снегопады и метели вызвали сложные условия проезда на основных автомагистралях по всей Латвии: на дорогах образовался снежный покров и используются противоскользящие материалы.
Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в 2023 году правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия и 2 миллиона патронов.
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20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб во время нападения в Винницкой области. Его похороны состоялись 22 апреля, в Бершади объявлен день траура.
Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята
Министры ЕС обсудили, но не смогли утвердить транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
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Народный депутат Марьяна Безуглая решила остаться во фракции "Слуга народа", чтобы не подвести Президента в трудные времена.
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Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов
Майнеры биткойна заработали рекордный дневной доход в размере $107,7 млн 20 апреля, в день последнего события, связанного с халвингом биткойна, благодаря высоким комиссиям за транзакции, которые платили пользователи, стремившиеся стать частью исторического блока.
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Министр цифровой трансформации Украины объявил, что вскоре в приложении "Дія" появится возможность жениться через видео. Документы будут заверяться цифровой подписью.