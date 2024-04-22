Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%

Акции американской Tesla упали на 3% в предрыночной торговле, а китайская Li Auto потеряла 8% своей стоимости - показатель упал до 11-месячного минимума, на фоне того, как производители электрических автомобилей снизили цены в ответ на высокую конкуренцию. Пишет УНН со ссылкой на CNBC.



Детали

Американский лидер в производстве электромобилей Tesla снизил начальную цену на свою Model 3 в Китае до 231,900 юаней (32,000 долларов) в это воскресенье, что на 14,000 юаней меньше, по данным Reuters. Согласно отчету, компания также провела снижение цен на других основных рынках, в частности в Германии.

В то же время, китайский производитель электромобилей Li Auto объявил о снижении цен на свои модели, включая L7, L8, L9 и недавно введенный в эксплуатацию Mega SUV, согласно сообщению от понедельника в их аккаунте на Weibo. Отмечается, что снижение цен на отдельные модели достигали до 30,000 юаней.

На торговой сессии в понедельник акции Li Auto, котирующиеся в Гонконге, снизились на 8,3%, достигнув минимума за последние 11 месяцев, тогда как акции других китайских производителей электромобилей также показали снижение: на 1,7%, на 1,9% и на 0,2%.

Tesla снижает цены на три модели своих электромобилей

Это падение произошло на фоне обострения конкуренции в сфере производства электромобилей в Китае, где местные автопроизводители пытаются опередить американского гиганта Tesla. Юджин Сяо, руководитель стратегии акций в Китае в Macquarie Group, указал в исследовательской записке, что главная цель всех ведущих китайских производителей электромобилей - забрать лидерство у Tesla, описав этот процесс как наиболее конкурентный период на внутреннем автомобильном рынке в современной истории.

Сяо добавил, что ценовые скидки являются лишь одним из аспектов различных стратегий, которые крупные игроки на рынке электромобилей в Китае используют, чтобы пережить "будущую волну консолидации отрасли".

Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустил свой электромобиль SU7 в начале этого месяца по цене примерно на 4000 долларов меньше, чем Tesla Model 3. Компания также заявила, что новый автомобиль будет иметь больший запас хода.

Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3