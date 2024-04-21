Tesla снижает цены на три модели своих электромобилей

Tesla снизила цены на три из пяти своих моделей на 2000 долларов. Это является одной из проблем, с которыми сталкивается производитель электромобилей под руководством миллиардера Илона Маска, пишет АВС News, передает УНН.

Детали

Компания снизила цены на Model Y - небольшой внедорожник, который является самой популярной моделью Tesla и самым продаваемым электромобилем в США, а также на модели X и S, ее старшие и более дорогие модели.

Цены на седан Model 3 и Cybertruck остались без изменений.

Начальную цену на Model Y снизили до 42 990 долларов, а также до 72 990 долларов для Model S и 77 990 долларов для Model X.

Этот шаг произошел на следующий день после того, как акции Tesla упали ниже 150 долларов за акцию, устраняя все прибыли, полученные за прошлый год. Цена акций компании в Остине, штат Техас, в этом году упала примерно на 40% из-за падения продаж и роста конкуренции. Сниженные цены - это способ попытаться привлечь больше покупателей автомобиля.

Рано в субботу Маск опубликовал на платформе X, что стоимость Tesla начального уровня составила всего 29 490 долларов США с учетом федерального налогового кредита и экономии газа.

Отраслевые аналитики ожидали, что Tesla представит небольшой электромобиль Model 2, который будет стоить около 25 000 долларов США. В этом месяце сообщения СМИ о том, что Маск планировал отменить проект, создали еще больше неопределенности относительно направления деятельности компании, хотя Маск назвал их ложными.

Дополнение

Недавно Tesla объявила, что сокращает 10% своего персонала во всем мире, то есть около 14 000 рабочих мест.

Компания также сообщила, что отзывает почти 4000 своих Cybertrucks 2024 года после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение автомобиля и увеличивая риск аварии.

В субботу Маск подтвердил, что отложил запланированную на выходные поездку в Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, ссылаясь на "очень большие обязательства Tesla". В эфире X он сказал, что с нетерпением ждет переноса визита на более поздний год.

Контекст

Во вторник Tesla планирует объявить прибыль за первый квартал.

Ранее в этом месяце компания сообщила, что ее мировые продажи резко упали с января по март из-за усиления конкуренции во всем мире, замедления роста продаж электромобилей, а предыдущие снижения цен не смогли привлечь больше покупателей. Это было первое квартальное падение продаж Tesla за почти четыре года.

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