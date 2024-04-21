Tesla снижает цены на три модели своих электромобилей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  149642 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  201630 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  135999 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  119042 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  90072 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101364 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206696 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236814 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233019 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176590 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  383364 просмотра

Tesla снижает цены на три модели своих электромобилей

Tesla снижает цены на Model Y, Model X и Model S на $2000, чтобы привлечь больше покупателей на фоне падения продаж и усиления конкуренции.

Экономика •   •  3093 просмотра
Tesla снижает цены на три модели своих электромобилей

Болгария получила первую партию американского ядерного топлива

Болгария получила первую партию американского ядерного топлива от компании Westinghouse с целью частичной замены российского топлива, которое сейчас используется на пятом энергоблоке АЭС "Козлодуй".

Экономика •   •  4002 просмотра
Болгария получила первую партию американского ядерного топлива

Шторм остановил предвыборную кампанию Трампа в Северной Каролине

Предвыборное мероприятие Трампа в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, было отменено из-за ожидаемого шторма, и он попросил людей немедленно покинуть территорию ради их безопасности, пообещав вернуться позже.

политика •   •  4146 просмотра
Шторм остановил предвыборную кампанию Трампа в Северной Каролине

"Принятая в США помощь Украине положительно скажется на курсе и инфляции", - экономист

Экономист Олег Устенко заявил, что помощь США Украине поможет пополнить золотовалютные резервы, стабилизировать курс гривны и снизить инфляцию в стране.

Экономика •   •  5348 просмотра
"Принятая в США помощь Украине положительно скажется на курсе и инфляции", - экономист

Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане

Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане во время ночных учений, 1 член экипажа спасся, а 7 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  11079 просмотра
Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане

Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

В ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск" погибли шесть человек, один человек - пострадал. ДТП произошло 20 апреля около 16:40 в районе поселка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

Общество •   •  10132 просмотра
Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине, который повысит способность Украины защитить себя от российских захватчиков и укрепит безопасность в Европе и Северной Америке.

Война •   •  10814 просмотра
"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России

США призывают ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы максимизировать средства, которые могут быть одолжены Украине, потенциально до 50 миллиардов долларов этим летом, путем выпуска облигаций или займов, которые будут погашаться за счет процентов от этих активов.

Экономика •   •  9610 просмотра
США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России

Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС

Президент Турции Эрдоган встретился в Стамбуле с председателем политбюро Хамаса Исмаилом Ханией, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и инициативы по прекращению огня.

политика •   •  8761 просмотра
Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС

Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм

Мужчина, который поджег себя возле здания суда над Трампом, скончался от полученных травм.

политика •   •  9132 просмотра
Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм