Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ

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Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире
Юношеская сборная Украины U-19 встретится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией в группе А финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля.
Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг
В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, по просьбе Президента Зеленского.
НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА
Прошлой ночью враг атаковал город Лиман управляемыми авиабомбами и беспилотником, разрушив несколько зданий и повредив другие, хотя обошлось без жертв.
Проект "Партнеры обороны": в Офисе президента провели встречу с бизнесом по наращиванию помощи военным
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич встретились с представителями проекта "Партнеры обороны", чтобы обсудить привлечение представителей власти и бизнеса к помощи в обеспечении насущных потребностей военных.
ЗАЭС постоянно очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме - Котин
Запорожская АЭС постоянно находится очень близко к первой фазе аварии на Фукусиме из-за поврежденных линий электропередач и зависимости от дизельных генераторов, что представляет серьезный ядерный риск.
Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне
Последняя картина Караваджо "Мученичество Святой Урсулы", включающая его автопортрет, впервые за 20 лет будет выставлена в Лондоне на выставке Национальной галереи "Последний Караваджо" с 18 апреля по 21 июля 2024 года.
Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 17
17 человек погибли и 60 получили ранения, в том числе 3 детей, в результате российской атаки на Чернигов, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Шмыгаль провел встречу с американским бизнесом в Вашингтоне: говорили об атаке на Чернигов и совместных проектах
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса в Вашингтоне и отметил критическую важность совместных проектов в оборонной промышленности, аграрном секторе, ІТ, критическом сырье и логистике для устойчивости Украины и продолжения борьбы с российским вторжением.