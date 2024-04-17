Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ

Tesla в последние дни, по данным покупателей, задержала поставки своего Cybertruck, что стало последней неудачей для автопроизводителя, который столкнулся с ослаблением спроса на его электромобили, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Покупатели говорят, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин. Невозможно определить, сколько покупателей пострадали.

Cybertruck, новый электромобиль Tesla, появился на рынке в ноябре. Илон Маск, исполнительный директор компании, предупредил, что эта модель вряд ли принесет значительный денежный поток до конца года. Необычно выглядящий пикап приковывает взгляды, когда его видят на улице. Он не так распространен, как другие модели Tesla, но им управляют такие знаменитости, как Ким Кардашьян, отмечает издание.

Tesla, самый дорогой в мире автопроизводитель, использовала Cybertruck, чтобы попытаться восстановить интерес к электромобилям, который в последние годы значительно снизился. Акции Tesla упали до самого низкого почти за год уровня во вторник, на следующий день после того, как компания заявила, что планирует уволить более 10% своей рабочей силы по всему миру. Два высокопоставленных заместителя Маска также заявили, что покидают Tesla.

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Один из покупателей Cybertruck, Макс Пико из Бирмингема, штат Алабама, сказал, что он должен был забрать свой Cybertruck 13 апреля, но получил текстовое сообщение, предупреждающее его о том, что доставка была отменена. Пико, 41-летнему врачу, назначили предварительную новую дату - 20 апреля.

Другие покупатели Cybertruck также жаловались на досках объявлений, что поставки для них переносится. Покупатели со всей страны рассказали, что Tesla сообщила им о задержке за несколько часов или дней до того, как они должны были получить свои автомобили, пишет издание.

Непонятно, что вызвало задержку. По крайней мере один владелец Cybertruck сообщил в социальных сетях, что его "педаль акселератора застряла, когда панель оторвалась от верхней части педали". Национальная администрация безопасности США дорожного движения, как указано, заявила во вторник, что знает о проблеме и "связалась с производителем для сбора дополнительной информации".

В январе Tesla объявила об отзыве Cybertruck 2024 и других моделей Tesla. В Национальном управлении безопасности дорожного движения заявили, что когда транспортные средства мигали предупредительными световыми сигналами, размер шрифта был маленьким и его трудно было прочитать, что повышало риск аварии.

По данным с сайта Tesla, самая дешевая модель Cybertruck продается примерно за 76 000 долларов, а более дорогая версия под названием Cyberbeast стоит около 96 000 долларов. Для сравнения, самая дешевая Model 3 продается менее чем за треть цены Cyberbeast.

Сейчас Cybertruck можно заказать на сайте Tesla с доставкой в следующем году. Автопроизводитель заявил, что в следующем году появится менее дорогая модель Cybertruck. Tesla заявила, что модель может ездить по бездорожью и использоваться для буксировки грузов.

Дополнение

Tesla сообщала, что ее мировые поставки автомобилей снизились на 8,5% за первые три месяца этого года по сравнению с годом ранее. Компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей. Tesla конкурирует с китайским производителем электромобилей BYD, который сообщил о скачке продаж в прошлом месяце.