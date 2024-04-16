Увольнения в Tesla ударили по высокоэффективным сотрудникам, отделы сократили, а два топ-менеджера ушли - СМИ

Руководство Tesla в понедельник сообщило сотрудникам, что недавние увольнения, которые привели к сокращению некоторых отделов на 20% и даже ударили по высокоэффективным сотрудникам, были связаны с плохими финансовыми показателями, со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, сообщило TechCrunch, пишет УНН.

Детали

Об увольнении было объявлено всего за неделю до того, как Tesla должна была отчитаться о прибыли за первый квартал.

"Этот шаг был сделан из-за того, что за последние несколько кварталов маржа прибыли Tesla сократилась в результате войны цен на электромобили, которая длилась как минимум год. В 2023 году компания поставила рекордные 1,81 миллион автомобилей. Однако ее прибыль упала после того, как Tesla неоднократно снижала цены в попытке увеличить продажи и подорвать конкуренцию", - отмечает издание.

Tesla сообщила сотрудникам, что более 10%, или около 14 000 работников, будет уволено во всей глобальной организации, имеющей представительства в США, Европе и Китае. Согласно внутреннему электронному письму генерального директора Илона Маска, которое просмотрел TechCrunch, увольнения, затронувшие сотрудников всех отделов и уровней старшинства, были сделаны для сокращения расходов и повышения производительности, чтобы подготовиться к следующему этапу роста.

По словам двух источников, которые поговорили с TechCrunch на условиях анонимности, многие уволенные сотрудники показывали высокие результаты. Один источник выразил шок относительно сокращения такого количества талантливых сотрудников и отметил, что многие из тех, кого это коснулось, работали над проектами, которые оказались ниже в списке приоритетов Tesla. Источник отказался уточнить, какие именно это были проекты.

По данным источников, в некоторых отделах произошло сокращение 10%, указанное в электронном письме по всей компании. Один менеджер рассказал TechCrunch, что 20% его сотрудников были сокращены.

"Я потерял 20% своей команды, а также несколько действительно хороших игроков", - сказали они.

Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения продаж

Потрясение также произошло на фоне того, что Маск продолжает менять траекторию компании в сторону создания полностью беспилотных автомобилей. Tesla недавно отказалась от планов создания более дешевого электромобиля, розничная цена которого будет начинаться примерно с 25 000 долларов, решив вместо этого использовать базовую платформу, разрабатываемую для питания предполагаемого роботакси, который, по словам Маска, дебютирует 8 августа.

Ушли также и топ-менеджеры. Два высокопоставленных руководителя - Дрю Баглино, старший вице-президент Tesla по силовым агрегатам и энергетике, и Рохан Патель, вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса - также покинули компанию.

Патель рассказал TechCrunch, что решил в воскресенье вечером покинуть Tesla из-за "больших общих изменений" в компании. Патель, который в последние месяцы регулярно общался с клиентами и поклонниками Tesla на X, отказался вдаваться в подробности. В сообщении он отметил, что "лучше бы мне не спекулировать". "Tesla станет сильнее, чем когда-либо, и изменения - это хорошо", - добавил он.

Баглино рассказал TechCrunch, что спустя 18 лет пришло время покинуть Tesla. "Я доволен тем влиянием, которого мне удалось достичь, моя руководящая команда сильна, энергетические предприятия, за которые я отвечаю, процветают и т.д.", - написал он в сообщении TechCrunch.

Уход Баглино произошел всего через несколько месяцев после того, как ушел в отставку предыдущий финансовый директор Tesla Закари Киркгорн.

Дополнение

В январе Маск написал в X, что он хотел бы иметь контроль в около 25% голосов над Tesla, чтобы полнее сосредоточиться на компании, а не на других своих компаниях, и помочь производителю электромобилей стать лидером. в области искусственного интеллекта и робототехники.