Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения продаж

Компания Tesla, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, уволит более 10% сотрудников во всем мире из-за падения продаж автомобилей. Об этом сообщает издание Reuters, пишет УНН.

Детали

"Tesla уволит более 10% своей рабочей силы во всем мире, на фоне того, как компания борется с падением продаж и обострением войны цен на электромобили", - пишет издание со ссылкой на внутреннюю записку.

Крупнейший по рыночной стоимости автопроизводитель в мире, как указано, имел 140 473 сотрудников во всем мире по состоянию на декабрь 2023 года.

Отмечается, что некоторые сотрудники уже были уведомлены об увольнении.

"Когда мы готовим компанию к нашей следующей фазе роста, чрезвычайно важно рассмотреть каждый аспект компании для сокращения расходов и повышения производительности", - сказал генеральный директор Tesla Илон Маск.

Издание добавляет, что в этом году акции компании упали примерно на 31%, ухудшив показатели по сравнению с другими автопроизводителями, таких как Toyota Motor и General Motors, чьи акции выросли на 45% и 20% соответственно благодаря медленному переходу потребителей от традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

"Запланированные сокращения рабочих мест произошли после того, как Tesla в этом месяце сообщила, что ее глобальные поставки автомобилей в первом квартале упали впервые за почти четыре года, на фоне того, как снижению цен не удалось поднять спрос", - отмечает издание.

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Напомним

В марте автопарк Украины пополнился более 4 400 электромобилями, а спрос на них вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.