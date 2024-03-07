Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa
Киев • УНН
Tesla Inc. впервые за 13 месяцев выпала из топ-10 самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив место Visa Inc.
Tesla Inc. выпала из десятки самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив Visa Inc, которая обогнала ее на 1,13 млрд долларов, пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.
Детали
В среду Tesla завершила торги с рыночной капитализацией в размере 562,24 млрд долларов, уступив Visa Inc, которая завершила день на уровне 563,37 млрд долларов.
С начала года акции Tesla упали примерно на 29%, из-за давления со стороны инвесторов на цену акций, что повлекло снижение уровня капитализации до отметки 228 млрд долларов.
Хотя валовая прибыль постепенно улучшилась в четвертом квартале 2023 года, аналитик "Baird" Бен Калло, прогнозирует, что она упадет в первом квартале. Кроме того, аналитик отмечает, что оценки поставок компании упали и будут падать и в дальнейшем.
Что касается Visa, то ее акции остаются стабильными, растут на около 8% с начала этого года и на 24% за последние 12 месяцев. Сейчас цена их акций лишь на 2% ниже их рекордного уровня.
Напомним
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