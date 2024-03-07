ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:07  •  10715 просмотра

Read in English

Tesla Inc. впервые за 13 месяцев выпала из топ-10 самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив место Visa Inc.

Tesla Inc. выпала из десятки самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив Visa Inc, которая обогнала ее  на 1,13 млрд долларов, пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.

Детали

В среду Tesla завершила торги с рыночной капитализацией в размере 562,24 млрд долларов, уступив Visa Inc, которая завершила день на уровне 563,37 млрд долларов.

С начала года акции Tesla упали примерно на 29%, из-за давления со стороны инвесторов на цену акций, что повлекло снижение уровня капитализации до отметки 228 млрд долларов.

Хотя валовая прибыль постепенно улучшилась в четвертом квартале 2023 года, аналитик "Baird" Бен Калло, прогнозирует, что она упадет в первом квартале. Кроме того, аналитик отмечает, что оценки поставок компании упали и будут падать и в дальнейшем.

Что касается Visa, то ее акции остаются стабильными, растут на около 8% с начала этого года и на 24% за последние 12 месяцев. Сейчас цена их акций лишь на 2% ниже их рекордного уровня.

Напомним 

Впервые за более чем девять месяцев Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. Маск уступил свое место в индексе миллиардеров Bloomberg Джеффу Безосу после того, как акции Tesla Inc. упали на 7,2% в понедельник

OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla6 марта 2024, 08:40 • 51727 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
bloomberg-lpBloomberg L.P.
dzheff-bezosДжефф Безос
tesla-incTesla Inc
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  37198 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  49220 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  63330 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  118936 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133401 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124415 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117675 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115473 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109402 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  174016 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Новости по теме
Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

  •  10715 просмотра
Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

  •  9857 просмотра
Швеция официально присоединается к НАТО

Швеция официально присоединается к НАТО

  •  9281 просмотра
Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква

Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква

  •  12705 просмотра
На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА

На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА

  •  11337 просмотра
В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

  •  8396 просмотра
Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"

Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"

  •  10385 просмотра
минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии

минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии

  •  10460 просмотра
Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян

Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян

  •  11234 просмотра
Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры

  •  12736 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  50400 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102825 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  38934 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  52891 просмотра
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

  •  105616 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  50400 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102825 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  139104 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  164623 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  170074 просмотра

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla Inc. впервые за 13 месяцев выпала из топ-10 самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив место Visa Inc.

Экономика •   •  10715 просмотра
Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

95 морских мин были найдены в Черном море с момента вторжения России в Украину, что представляет огромную опасность, которая требует постоянной готовности к обезвреживанию, по словам министра обороны Румынии.

Война •   •  9857 просмотра
Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

Швеция официально присоединается к НАТО

Швеция официально становится 32-м членом НАТО после того, как все страны-члены Альянса приняли ее протокол о вступлении.

Новости Мира •   •  9281 просмотра
Швеция официально присоединается к НАТО

Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква

Российский ракетный удар по Одессе мог быть направлен против делегаций президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса, взорвавшись всего в 500 метрах от них.

Война •   •  12705 просмотра
Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква

На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА

В селе Миролюбовка Херсонской области 60-летний мужчина на тракторе подорвался на российской мине, получил ранения и был доставлен в больницу.

Общество •   •  11337 просмотра
На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА

В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

НАТО начала масштабные учения "Nordic Response - 2024" на севере Норвегии с участием военнослужащих из 13 стран. Они отрабатывают отражение нападения на территорию Альянса.

Новости Мира •   •  8396 просмотра
В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"

Макрон встретился с лидерами французских политических партий, чтобы заручиться большей поддержкой Украины в преддверии выборов в ЕС, удвоив призывы к увеличению военной помощи, несмотря на оппозицию со стороны некоторых партий, таких как ультраправое "Национальное объединение".

Война •   •  10385 просмотра
Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"

минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии

министерство обороны россии заявляет, что сегодня днем над белгородской и брянской областями были сбиты три беспилотника.

Война •   •  10460 просмотра
минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии

Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян

СБУ обезвредила сеть прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины, в том числе соратницу коллаборационистки Татьяны Монтян. Фигуранты оправдывали вооруженную агрессию России, призывали к захвату территории Украины и дискредитировали Вооруженные силы Украины.

Война •   •  11234 просмотра
Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян

Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Российские войска нанесли воздушный и ракетный удар по городу Сумы, повредив объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы.

Война •   •  12736 просмотра
Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры