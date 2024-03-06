OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla
Киев • УНН
OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.
Представители OpenAI заявили, что планируют отклонить все претензии, выдвинутые Илоном Маском в недавнем судебном иске. Об этом говорится в блоге, написанном командой OpenAI, передает УНН со ссылкой на Techcrunch.
Детали
Под заявлением подписались все члены команды OpenAI - Грег Брокман, Илья Суцкевер, Джон Шульман, Сэм Альтман, Войцех Заремба. Они пишут, что стартап OpenAI с момента своего основания в 2015 году получил от Маска менее 45 миллионов долларов, несмотря на его первоначальное обязательство предоставить финансирование в размере 1 миллиарда долларов. Стартап также привлек более 90 миллионов долларов от других доноров для поддержки своих исследований.
Блог представителей команды OpenAI стал реакцией на иск Маска в суд, который он подал на прошлой неделе. Маск утверждает, что OpenAI нарушил первоначальные контрактные соглашения, стремясь получить прибыль вместо миссии некоммерческой организации - разрабатывать ИИ на благо человечества. По его словам, OpenAI была основана, чтобы создать противовес Google.
Учредительное соглашение OpenAI требовало от стартапа сделать свою технологию "свободно доступной" для общественности, но фирма изменила свои приоритеты на максимизацию прибыли для Microsoft, заявил Маск в судебном иске.
В блоге утверждается, что огромные вычислительные ресурсы, необходимые для разработки искусственного общего интеллекта - системы ИИ с интеллектом на уровне человека или выше него, требовали ежегодных затрат в миллиарды долларов. Это привело к пониманию того, что переход к коммерческой структуре был необходим для обеспечения необходимого финансирования и ресурсов. Это привело к разногласиям с Маском.
Когда мы обсуждали создание коммерческой структуры для продвижения миссии, Илон хотел, чтобы мы объединились с Tesla, или же он хотел получить полный контроль. Илон оставил OpenAI, сказав, что должен быть подходящий конкурент Google/DeepMind, и что он собирается сделать это сам. Он сказал, что будет поддерживать нас, если мы найдем свой собственный путь
Они пишут, что в начале февраля 2018 года Маск предложил, чтобы OpenAI "присоединился к Tesla в качестве своей дойной коровы".
В OpenAI считают, что их миссия состоит в том, чтобы обеспечить пользу AGI для всего человечества, что включает в себя разработку безопасного и полезного AGI, одновременно способствуя широкому доступу к его инструментам. В ответ на обвинения Маска в том, что OpenAI отказался от принципов открытого кода, стартап подчеркнул, что Маск знал о возможном отходе от полной прозрачности и согласился с этим, поскольку организация достигла значительного прогресса в разработке AGI.
На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов4 марта 2024, 20:41 • 26217 просмотров
OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla
OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.
Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА
Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус.
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных, отмечает соучредитель банка "Конкорд" Соседка.
В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
Оккупанты ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничья Сумщины - ОВА
российские войска обстреляли артиллерией и минометами несколько населенных пунктов в Сумской области, вызвав 47 взрывов ночью и утром.
Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура
Семь человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, когда российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников типа "шахед".
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.
Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер
Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.
Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании
Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.