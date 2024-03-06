OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

Представители OpenAI заявили, что планируют отклонить все претензии, выдвинутые Илоном Маском в недавнем судебном иске. Об этом говорится в блоге, написанном командой OpenAI, передает УНН со ссылкой на Techcrunch.

Детали

Под заявлением подписались все члены команды OpenAI - Грег Брокман, Илья Суцкевер, Джон Шульман, Сэм Альтман, Войцех Заремба. Они пишут, что стартап OpenAI с момента своего основания в 2015 году получил от Маска менее 45 миллионов долларов, несмотря на его первоначальное обязательство предоставить финансирование в размере 1 миллиарда долларов. Стартап также привлек более 90 миллионов долларов от других доноров для поддержки своих исследований.

Блог представителей команды OpenAI стал реакцией на иск Маска в суд, который он подал на прошлой неделе. Маск утверждает, что OpenAI нарушил первоначальные контрактные соглашения, стремясь получить прибыль вместо миссии некоммерческой организации - разрабатывать ИИ на благо человечества. По его словам, OpenAI была основана, чтобы создать противовес Google.

Учредительное соглашение OpenAI требовало от стартапа сделать свою технологию "свободно доступной" для общественности, но фирма изменила свои приоритеты на максимизацию прибыли для Microsoft, заявил Маск в судебном иске.

В блоге утверждается, что огромные вычислительные ресурсы, необходимые для разработки искусственного общего интеллекта - системы ИИ с интеллектом на уровне человека или выше него, требовали ежегодных затрат в миллиарды долларов. Это привело к пониманию того, что переход к коммерческой структуре был необходим для обеспечения необходимого финансирования и ресурсов. Это привело к разногласиям с Маском.

Когда мы обсуждали создание коммерческой структуры для продвижения миссии, Илон хотел, чтобы мы объединились с Tesla, или же он хотел получить полный контроль. Илон оставил OpenAI, сказав, что должен быть подходящий конкурент Google/DeepMind, и что он собирается сделать это сам. Он сказал, что будет поддерживать нас, если мы найдем свой собственный путь - написали в OpenAI.

Они пишут, что в начале февраля 2018 года Маск предложил, чтобы OpenAI "присоединился к Tesla в качестве своей дойной коровы".

В OpenAI считают, что их миссия состоит в том, чтобы обеспечить пользу AGI для всего человечества, что включает в себя разработку безопасного и полезного AGI, одновременно способствуя широкому доступу к его инструментам. В ответ на обвинения Маска в том, что OpenAI отказался от принципов открытого кода, стартап подчеркнул, что Маск знал о возможном отходе от полной прозрачности и согласился с этим, поскольку организация достигла значительного прогресса в разработке AGI.

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