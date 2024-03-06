OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  2368 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  39314 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  164496 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  209594 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  158763 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  185203 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  204218 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  180478 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  170977 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  163327 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:40  •  27607 просмотра

Read in English

OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.

Представители OpenAI заявили, что планируют отклонить все претензии, выдвинутые Илоном Маском в недавнем судебном иске. Об этом говорится в блоге, написанном командой OpenAI, передает УНН со ссылкой на Techcrunch.

Детали

Под заявлением подписались все члены команды OpenAI - Грег Брокман, Илья Суцкевер, Джон Шульман, Сэм Альтман, Войцех Заремба. Они пишут, что стартап OpenAI с момента своего основания в 2015 году получил от Маска менее 45 миллионов долларов, несмотря на его первоначальное обязательство предоставить финансирование в размере 1 миллиарда долларов. Стартап также привлек более 90 миллионов долларов от других доноров для поддержки своих исследований.

Блог представителей команды OpenAI стал реакцией на иск Маска в суд, который он подал на прошлой неделе. Маск утверждает, что OpenAI нарушил первоначальные контрактные соглашения, стремясь получить прибыль вместо миссии некоммерческой организации - разрабатывать ИИ на благо человечества. По его словам, OpenAI была основана, чтобы создать противовес Google.

Image

Учредительное соглашение OpenAI требовало от стартапа сделать свою технологию "свободно доступной" для общественности, но фирма изменила свои приоритеты на максимизацию прибыли для Microsoft, заявил Маск в судебном иске.

В блоге утверждается, что огромные вычислительные ресурсы, необходимые для разработки искусственного общего интеллекта - системы ИИ с интеллектом на уровне человека или выше него, требовали ежегодных затрат в миллиарды долларов. Это привело к пониманию того, что переход к коммерческой структуре был необходим для обеспечения необходимого финансирования и ресурсов. Это привело к разногласиям с Маском.

Когда мы обсуждали создание коммерческой структуры для продвижения миссии, Илон хотел, чтобы мы объединились с Tesla, или же он хотел получить полный контроль. Илон оставил OpenAI, сказав, что должен быть подходящий конкурент Google/DeepMind, и что он собирается сделать это сам. Он сказал, что будет поддерживать нас, если мы найдем свой собственный путь

- написали в OpenAI.

Они пишут, что в начале февраля 2018 года Маск предложил, чтобы OpenAI "присоединился к Tesla в качестве своей дойной коровы".

В OpenAI считают, что их миссия состоит в том, чтобы обеспечить пользу AGI для всего человечества, что включает в себя разработку безопасного и полезного AGI, одновременно способствуя широкому доступу к его инструментам. В ответ на обвинения Маска в том, что OpenAI отказался от принципов открытого кода, стартап подчеркнул, что Маск знал о возможном отходе от полной прозрачности и согласился с этим, поскольку организация достигла значительного прогресса в разработке AGI.

На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов4 марта 2024, 20:41 • 26217 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Технологии
openaiOpenAI
tesla-incTesla Inc
ilon-maskЭлон Маск
microsoftМайкрософт
googleГугл
OpenAI: Маск вклав у розробку ШІ лише 45 мільйонів замість мільярда доларів, і хотів злити стартап з Tesla
OpenAI: Musk invested only 45 million instead of a billion dollars in AI development and wanted to merge the startup with Tesla
Новости по теме

OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.

Технологии •   •  27607 просмотра
OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla

Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА

Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус.

Киев •   •  25376 просмотра
Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА

У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных, отмечает соучредитель банка "Конкорд" Соседка.

Экономика •   •  22544 просмотра
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.

Новости Мира •   •  20520 просмотра
В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

Оккупанты ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничья Сумщины - ОВА

российские войска обстреляли артиллерией и минометами несколько населенных пунктов в Сумской области, вызвав 47 взрывов ночью и утром.

Война •   •  21983 просмотра
Оккупанты ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничья Сумщины - ОВА

Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура

Семь человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, когда российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников типа "шахед".

Война •   •  20837 просмотра
Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура

WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Политика •   •  20875 просмотра
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали

В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.

Политика •   •  20294 просмотра
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.

Война •   •  16516 просмотра
Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.

Новости Мира •   •  14306 просмотра
Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании