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На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов

На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 20:41  •  4556 просмотра

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Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска на сумму более 128 миллионов долларов компенсации, которую, как они утверждают, им задолжали после увольнения после приобретения компании Маском.

Экс-руководители Twitter, включая бывшего генерального директора Агравала, подали в суд на Илона Маска, требуя более 128 миллионов долларов компенсации. Об этом пишет Wall Street Journal, передает УНН.

Детали 

Четверо бывших топ-менеджеров Twitter, включая бывшего генерального директора Парага Агравала, подали на Илона Маска в суд. Они требуют отступного компенсации на сумму более 128 миллионов долларов.

Другие истцы - Нед Сигал, бывший финансовый директор Twitter; Виджайя Гадде, его бывший главный юридический офицер; и Шон Эджетт, ее бывший главный юрисконсульт, согласно отчету.

Вся эта команда руководила компанией во время длительного процесса перехода их учреждения под Юрисдикцию управленцев Маска, во время которого они и подали в суд на миллиардера, который сначала заявил, что передумал покупать компанию, а потом таки продолжил приобретение.

Как сообщили в WSJ бывшие управленцы, которые руководили компанией в трудный этап перехода, не согласны с тем, что Маск уволил их якобы за грубую халатность и умышленное неправомерное поведение. Из-за этого они требуют компенсации в более 128 миллионов долларов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧПНовости МираТехнологии
ilon-maskЭлон Маск
twitterТвиттер
На Ілона Маска подали в суд: екскерівники Twitter вимагають компенсації у понад 128 мільйонів доларів
Elon Musk is being sued: ex-Twitter executives demand more than $128 million in compensation
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На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов

Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска на сумму более 128 миллионов долларов компенсации, которую, как они утверждают, им задолжали после увольнения после приобретения компании Маском.

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