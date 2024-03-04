На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов
Киев • УНН
Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска на сумму более 128 миллионов долларов компенсации, которую, как они утверждают, им задолжали после увольнения после приобретения компании Маском.
Экс-руководители Twitter, включая бывшего генерального директора Агравала, подали в суд на Илона Маска, требуя более 128 миллионов долларов компенсации. Об этом пишет Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Четверо бывших топ-менеджеров Twitter, включая бывшего генерального директора Парага Агравала, подали на Илона Маска в суд. Они требуют отступного компенсации на сумму более 128 миллионов долларов.
Другие истцы - Нед Сигал, бывший финансовый директор Twitter; Виджайя Гадде, его бывший главный юридический офицер; и Шон Эджетт, ее бывший главный юрисконсульт, согласно отчету.
Вся эта команда руководила компанией во время длительного процесса перехода их учреждения под Юрисдикцию управленцев Маска, во время которого они и подали в суд на миллиардера, который сначала заявил, что передумал покупать компанию, а потом таки продолжил приобретение.
Как сообщили в WSJ бывшие управленцы, которые руководили компанией в трудный этап перехода, не согласны с тем, что Маск уволил их якобы за грубую халатность и умышленное неправомерное поведение. Из-за этого они требуют компенсации в более 128 миллионов долларов.
На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов
Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска на сумму более 128 миллионов долларов компенсации, которую, как они утверждают, им задолжали после увольнения после приобретения компании Маском.
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