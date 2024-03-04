На Ілона Маска подали в суд: екскерівники Twitter вимагають компенсації у понад 128 мільйонів доларів
Київ • УНН
Колишні керівники Twitter подали до суду на Ілона Маска на суму понад 128 мільйонів доларів компенсації, яку, як вони стверджують, їм заборгували після звільнення після придбання компанії Маском.
Екскерівники Twitter, включаючи колишнього генерального директора Агравала, подали в суд на Ілона Маска, вимагаючи понад 128 мільйонів доларів компенсації. Про це пише Wall Street Journal, передає УНН.
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Четверо колишніх топ-менеджерів Twitter, включаючи колишнього генерального директора Парага Агравала, подали на Ілона Маска в суд. Вони вимагають відступної компенсації на суму понад 128 мільйонів доларів.
Інші позивачі — Нед Сігал, колишній фінансовий директор Twitter; Віджая Гадде, його колишній головний юридичний офіцер; і Шон Еджетт, її колишній головний юрисконсульт, згідно зі звітом.
Уся ця команда керувала компанією під час тривалого процесу переходу їхньої установи під Юрисдикцію управлінців Маска, під час якого вони й подали до суду на мільярдера, який спочатку заявив що передумав купувати компанію, а потім таки продовжив придбання.
Як повідомили у WSJ колишні управлінці, які керували компанією у важкий етап переходу, незгодні з тим, що Маск звільнив їх начебто за грубу недбалість і навмисну неправомірну поведінку. Через це вони вимагають компенсації у понад 128 мільйонів доларів.