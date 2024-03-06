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OpenAI: Маск вклав у розробку ШІ лише 45 мільйонів замість мільярда доларів, і хотів злити стартап з Tesla

Київ • УНН

 • 53706 перегляди

OpenAI спростувала заяви Маска про те, що він інвестував у розробку штучного інтелекту 1 мільярд доларів, і заявила, що він домагався повного контролю над стартапом.

OpenAI: Маск вклав у розробку ШІ лише 45 мільйонів замість мільярда доларів, і хотів злити стартап з Tesla

Представники OpenAI заявили, що планують відхилити всі претензії, висунуті Ілоном Маском у нещодавньому судовому позові. Про це йдеться у блозі, написаному командою OpenAI, передає УНН з посиланням на Techcrunch.

Деталі

Під заявою підписалися усі члени команди OpenAI – Грег Брокман, Ілля Суцкевер, Джон Шульман, Сем Альтман, Войцех Заремба. Вони пишуть, що стартап OpenAI з моменту свого заснування у 2015 році отримав від Маска менше 45 мільйонів доларів, незважаючи на його початкове зобов'язання надати фінансування в розмірі 1 мільярда доларів. Стартап також залучив понад 90 мільйонів доларів від інших донорів для підтримки своїх досліджень.

Блог представників команди OpenAI став реакцією на позов Маска до суду, який він подав минулого тижня. Маск стверджує, що OpenAI порушив початкові контрактні угоди, прагнучи отримати прибуток замість місії некомерційної організації - розробляти ШІ на благо людства. За його словами, OpenAI була заснована, щоб створити противагу Google.

Засновницька угода OpenAI вимагала від стартапу зробити свою технологію "вільно доступною" для громадськості, але фірма змінила свої пріоритети на максимізацію прибутку для Microsoft, заявив Маск у судовому позові.

У блозі стверджується, що величезні обчислювальні ресурси, необхідні для розробки штучного загального інтелекту - системи ШІ з інтелектом на рівні людини або вищим за нього, потребували щорічних витрат у мільярди доларів. Це призвело до розуміння того, що перехід до комерційної структури був необхідним для забезпечення необхідного фінансування та ресурсів. Це привело до розбіжностей з Маском.

Коли ми обговорювали створення комерційної структури для просування місії, Ілон хотів, щоб ми об'єдналися з Tesla, або ж він хотів отримати повний контроль. Ілон залишив OpenAI, сказавши, що повинен бути відповідний конкурент Google/DeepMind, і що він збирається зробити це сам. Він сказав, що буде підтримувати нас, якщо ми знайдемо свій власний шлях

- написали в OpenAI.

Вони пишуть, що на початку лютого 2018 року Маск запропонував, щоб OpenAI "приєднався до Tesla в якості своєї дійної корови".

У OpenAI вважають, що їх місія полягає в тому, щоб забезпечити користь AGI для всього людства, що включає в себе розробку безпечного і корисного AGI, одночасно сприяючи широкому доступу до його інструментів. У відповідь на звинувачення Маска в тому, що OpenAI відмовився від принципів відкритого коду, стартап підкреслив, що Маск знав про можливий відхід від повної прозорості і погодився з цим, оскільки організація досягла значного прогресу в розробці AGI.

На Ілона Маска подали в суд: екскерівники Twitter вимагають компенсації у понад 128 мільйонів доларів04.03.24, 22:41 • 29357 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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