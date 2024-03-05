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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Посунув Маска на п'єдесталі: Безос вперше з 2021 року очолив рейтинг найбагатших людей

Київ • УНН

 • 23038 перегляди

Джефф Безос повернув собі звання найбагатшої людини світу після того, як акції Tesla впали, у результаті чого статки Ілона Маска стали нижчими за статки Безоса.

Посунув Маска на п'єдесталі: Безос вперше з 2021 року очолив рейтинг найбагатших людей

Вперше за понад дев'ять місяців Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною у світі. Маск поступився своїм місцем в індексі мільярдерів Bloomberg Джеффу Безосу після того, як акції Tesla Inc. впали на 7,2% у понеділок, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зараз статки Маска становить 197,7 мільярда доларів; статки Безоса становлять 200,3 млрд дол..

Вперше з 2021 року 60-річний Безос, засновник Amazon.com Inc., очолив рейтинг найбагатших людей за версією Bloomberg.

Розрив у статках між 52-річним Маском та Безосом, який у якийсь момент досягав 142 мільярдів доларів, скорочується, оскільки акції Amazon та Tesla рухаються у протилежних напрямках. Хоча акції обох входять до так званої "Чудової сімки", яка сприяла розвитку фондових ринків США, акції Amazon виросли більш ніж удвічі з кінця 2022 року і знаходяться в безпосередній близькості від рекордного максимуму. Tesla впала приблизно на 50% порівняно з піком 2021 року.

Акції Tesla впали в понеділок після того, як попередні дані показали, що постачання із заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік. Тим часом Amazon демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року05.02.24, 01:22 • 34305 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
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